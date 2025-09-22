Pravda Správy Svet Miliardový biznis vo farmapriemysle: Pfizer rozširuje portfólio a vstupuje do „obéznych“ vôd

Miliardový biznis vo farmapriemysle: Pfizer rozširuje portfólio a vstupuje do „obéznych“ vôd

Americký farmaceutický gigant Pfizer v pondelok oznámil, že kúpi biotechnologickú spoločnosť Metsera (MTSR), ktorá vyrába lieky na chudnutie, za 4,9 miliardy USD (4,17 miliardy eur). Chce tak rozšíriť svoje portfólio a vstúpiť na obrovský a rastúci trh s liekmi na obezitu. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.

22.09.2025 14:32
USA, Pfizer, 3.štvrťrok, zisk, rast Foto: ,
Na archívnej snímke z 5. februára 2021 žena kráča okolo sídla americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer v New Yorku. Pfizer zaznamenal v uplynulom 3. štvrťroku 2022 nárast zisku. Pomohol mu dopyt po lieku Paxlovid.
debata (3)

Pfizer, výrobca vakcín a liekov na ochorenie COVID-19, v pondelok ráno oznámil, že za každú akciu spoločnosti Metsera zaplatí 47,50 USD v hotovosti. To predstavuje prémiu viac ako 42 % oproti cene v piatok (19. 9.) na konci obchodovania na burze v New Yorku.

Hlavný odborník pre diabetológiu: Len krôčik od cukrovky? Pomôcť znížiť hmotnosť môže skupina nových liekov
Video

Dohoda zahŕňa potenciálne dodatočné platby až do výšky 22,50 USD za akciu v hotovosti v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať produktový rad spoločnosti Metsera. Akvizíciu jednomyseľne schválili predstavenstvá oboch spoločností a mala by sa uzavrieť vo 4. štvrťroku 2025.

Metsera sa zameriava na lieky proti obezite. Zatiaľ nemá na trhu žiadne produkty, ale jej portfólio zahŕňa štyri programy v štádiu klinického vývoja a jeden v strednej fáze testovania.

Onkochirug Miroslav Tomáš analyzuje inovatívnu liečbu obezity: To nie sú lieky na schudnutie do plaviek! Ako to súvisí s rakovinou?
Video

Dopyt po liečbe obezity prudko rastie, a to vďaka lídrom na trhu, lieku Wegovy od spoločnosti Novo Nordisk a Zepbound od spoločnosti Eli Lilly.

Generálny riaditeľ Pfizeru Albert Bourla v tejto súvislosti uviedol, že akvizícia spoločnosti Metsera je v súlade s plánmi koncernu investovať do najziskovejších produktov a posunúť spoločnosť Pfizer do kľúčovej terapeutickej oblasti.

Akcie Pfizeru so sídlom v New Yorku vzrástli pred otvorením trhov v pondelok o 1,62 % a akcie spoločnosti Metsera o 58,67 %.

Lekárka: Najväčší nepriateľ je sukňa s gumičkou. Pre koho a prečo?
Video
Bloom Čítajte viac Tuniak a uhorky. Bloom opísal drastické metódy, ktorými schudol viac ako 20 kíl. Vyjadril sa aj k Ozempicu
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #lieky #obezita #Pfizer #lieky na chudnutie