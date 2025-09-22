Putin ponúka Amerike rok jadrového pokoja. Dohodu Nový ŠTART chce udržať ešte chvíľu pri živote

Zmluvu prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev podpísali v roku 2010 v Prahe. Je poslednou zostávajúcou dohodou o znižovaní počtu jadrových zbraní medzi dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami. Stanovuje, že Rusko a Spojené štáty nesmú rozmiestniť viac ako 1550 strategických jadrových hlavíc na 700 medzikontinentálnych balistických strelách, ponorkách a bombardéroch. Rusko svoju účasť v dohode pozastavilo vo februári 2023, avšak neodstúpilo od nej.
Putin na dnešnom zasadnutí svojej bezpečnostnej rady, združujúcej prezidentových najbližších a najdôležitejších spolupracovníkov, uviedol, že je pripravený dohodu predĺžiť o jeden rok v záujme globálneho nešírenia jadrových zbraní a aby pomohol podnietiť dialóg s Washingtonom o nástupníckej zmluve.
„Aby sme sa vyhli vyprovokovaniu pretekov v zbrojení a zabezpečili prijateľnú úroveň predvídateľnosti a jadrového odstrašovania, považujeme za oprávnené pokúsiť sa zachovať status quo stanovený zmluvou počas súčasného turbulentného obdobia. Rusko je preto pripravené aj po 5. februári naďalej dodržiavať ústredné kvantitatívne obmedzenia podľa zmluvy počas jedného roka, "povedal Putin podľa agentúry Interfax. "Toto opatrenie bude životaschopné iba vtedy, ak Spojené štáty budú konať podobne a nepodniknú kroky, ktoré by narušili existujúcu rovnováhu,“ dodal ruský prezident.
Keď vo februári 2023 Moskva pozastavila svoju účasť v dohode, zdôvodnil to Putin tým, že nie je jasný „celkový úderný arzenál Severoatlantickej aliancie“. NATO od roku 2022 podporuje Ukrajinu, ktorá sa bráni ozbrojenej ruskej agresii. Okrem USA v aliancii jadrovými zbraňami disponujú aj Francúzsko a Británia. Nový ŠTART má korene na začiatku 90. rokov, keď prvú zmluvu ŠTART podpísali prezidenti USA a Sovietskeho zväzu George Bush starší a Michail Gorbačov. Zmluvu Nový ŠTART potom v apríli 2010 uzavreli Obama a Medvedev, čím stanovili limit pre arzenály svojich krajín. O predĺžení zmluvy, ktorá má zatiaľ platiť do roku 2026, aj o jej prípadnom rozšírení mali zástupcovia Moskvy a Washingtonu rokovať už v roku 2021. Rusko však rokovania odložilo bez toho, aby navrhlo nový termín.