V Poľsku sa počas bývalej vlády budoval autoritársky systém, vyhlásil tamojší minister spravodlivosti

Podľa Žureka tento proces zahŕňal nielen bezpečnostné zložky, políciu a justíciu, ale aj verejnoprávne médiá. Dodal, že viacerí hodnotitelia tohto obdobia sú presvedčení, že krajina sa v tom čase ocitla jednou nohou v systéme, ktorý negarantoval základné práva a slobody občanov.
Minister zdôraznil, že správa má byť nielen dokumentom, ale aj východiskom pre činnosť štátnych orgánov chrániacich právny štát. Jej cieľom je podľa neho určiť zodpovedných a poskytnúť občanom formu odškodnenia za krivdy, ktoré im spôsobil autoritársky režim.Čítajte aj Moskva chce, aby Európu pohltil strach. Drony? Bol to ruský štátny teror, tvrdí poľský europoslanec