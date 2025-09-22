Pravda Správy Svet V Poľsku sa počas bývalej vlády budoval autoritársky systém, vyhlásil tamojší minister spravodlivosti

V Poľsku sa počas bývalej vlády budoval autoritársky systém, vyhlásil tamojší minister spravodlivosti

Poľský minister spravodlivosti Waldemar Žurek v pondelok vyhlásil, že v Poľsku sa počas vlády strany PiS v rokoch 2015 až 2023 budoval systém autoritárskeho charakteru. Uviedol to počas konferencie, na ktorej predstavoval správu komisie pre vyšetrovanie mechanizmov represie voči občianskym organizáciám a spoločenským aktivistom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

22.09.2025 16:00
debata
Tusk na Ukrajine o "neutrálnych" politikoch: Zaslúžia si miesto v pekle
Video
Archívne video.

Podľa Žureka tento proces zahŕňal nielen bezpečnostné zložky, políciu a justíciu, ale aj verejnoprávne médiá. Dodal, že viacerí hodnotitelia tohto obdobia sú presvedčení, že krajina sa v tom čase ocitla jednou nohou v systéme, ktorý negarantoval základné práva a slobody občanov.

Minister zdôraznil, že správa má byť nielen dokumentom, ale aj východiskom pre činnosť štátnych orgánov chrániacich právny štát. Jej cieľom je podľa neho určiť zodpovedných a poskytnúť občanom formu odškodnenia za krivdy, ktoré im spôsobil autoritársky režim.

Poľsko, vojaci Čítajte aj Moskva chce, aby Európu pohltil strach. Drony? Bol to ruský štátny teror, tvrdí poľský europoslanec
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poľsko #Právo a spravodlivosť #PiS #autokracia