Má V4 budúcnosť? Summit prezidentov by sa mohol uskutočniť ešte tento rok

Stretnutie prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa môže uskutočniť v severomaďarskom Vyšehrade koncom novembra alebo začiatkom decembra. Uviedol to v pondelok server szabadeuropa.hu, podľa ktorého pozvanie maďarského prezidenta Tamása Sulyoka prijali všetci zainteresovaní - český prezident Petr Pavel, poľský prezident Karol Nawrocki aj slovenský prezident Peter Pellegrini, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Na snímke zľava poľský prezident Andrzej Duda, maďarský prezident Tamás Sulyok, slovenský prezident Peter Pellegrini a český prezident Petr Pavel počas tlačovej konferencie po prezidentskom summite krajín Vyšehradskej štvorky (V4) 16. decembra 2024 vo Visle.
Podrobnosti programu schôdzky zatiaľ nie sú známe, ale podľa nemenovaného zdroja z kruhov maďarskej vlády by hlavy štátov V4 mohli diskutovať o spoločných investíciách do dopravy, ako je napríklad regionálna vysokorýchlostná železnica, o čom sa už diskutovalo v roku 2018.

Posledný summit prezidentov krajín V4 sa konal 16. decembra 2024 v poľskej Visle. Maďarsko vtedy zastupoval prezident Tamás Sulyok. Išlo o prvé stretnutie pre nového slovenského prezidenta Petra Pellegriniho v tomto formáte.

Predsedovia vlád krajín tohto zoskupenia sa naposledy stretli takisto v Prahe vlani vo februári. Rokovanie bolo podľa slov českého premiéra Petra Fialu veľmi dlhé, neľahké, ale otvorené a vecné. Zdôraznil, že medzi názormi lídrov a postojmi jednotlivých krajín sú rozdiely, ktoré sa nezmenili. „Nie je potrebné skrývať, že medzi nami existujú výrazné rozdiely,“ povedal s tým, že ČR a Poľsko sa chcú naďalej podieľať aj na vojenskej pomoci Ukrajine, zatiaľ čo SR a Maďarsko tento postoj nezastávajú.

Český premiér vtedy tiež reagoval na otázku, či má V4 ešte budúcnosť. „Je to určite trošku iná inštitúcia, než aká bola pred ruskou agresiou na Ukrajine. Tak to jednoducho je… Ale som rád, že možno aj vďaka našej komunikácii sa darí dosahovať na európskej úrovni spoločné riešenia a jednotný postoj k podpore Ukrajiny a odsúdeniu ruskej agresie,“ vysvetlil Fiala.

