Našli sme odpoveď na autizmus, hlási Trump. Avizoval historické oznámenie

Zástupcovia federálneho zdravotníctva podľa informácií Washington Post vyjadria obavy z podávania paracetamolu, čiže acetaminofénu, tehotným ženám. Predstavitelia amerického zdravotníctva preskúmavajú predchádzajúce výskumy, vrátane augustovej štúdie odborníkov z nemocnice Mount Sinai a Harvardovej univerzity, ktoré naznačujú možnú súvislosť medzi užívaním paracetamolu, v USA známeho pod obchodným názvom Tylenol, v ranom štádiu tehotenstva a zvýšeným rizikom autizmu u detí.
Podľa zdrojov plánujú tehotné ženy varovať, aby Tylenol na začiatku tehotenstva neužívali, pokiaľ nemajú horúčku.
Predstavitelia ministerstva zdravotníctva zároveň plánujú propagovať menej známy liek nazývaný leukovorín ako možnú liečbu autizmu. Leukovorín sa zvyčajne predpisuje na potlačenie vedľajších účinkov niektorých liekov a na liečbu nedostatku vitamínu B9.
Rané štúdie s placebom, pri ktorých bol deťom s autizmom podávaný leukovorín, ukázali podľa niektorých vedcov pozoruhodné zlepšenie ich schopnosti hovoriť a porozumieť ostatným. Zástupcovia amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v poslednej dobe preskúmavali znenie odporúčaní ohľadom tohto lieku.
Objavy týkajúce sa leukovorínu vyvolali vo vedeckej komunite diskusiu a znovu otvorili debatu o zložitých príčinách autizmu – stave, ktorý odborníci ešte donedávna považovali prevažne za geneticky daný, a preto len ťažko liečiteľný.
Trump už dlho vyjadruje obavy z rastúceho počtu prípadov autizmu v USA a tento rok zveril úradom nájsť odpovede. Do iniciatívy sa zapojili minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší, šéf FDA Marty Makary, riaditeľ Národného ústavu zdravia (NIH) Jay Bhattacharya a ďalší vysoko postavení predstavitelia.
„Zajtra (v pondelok – pozn. red,) urobíme jedno z najväčších oznámení… medicínsky, myslím, v histórii našej krajiny,“ povedal Trump na nedeľnej pietnej akcii za zastreleného konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. „Myslím, že to budete považovať za úžasné. Myslím, že sme našli odpoveď na autizmus,“ dodal.
Odborníci však na oznámenie Trumpovej administratívy reagujú zdržanlivo a upozorňujú, že spoľahlivý výskum je dlhý proces.
Od nástupu Kennedyho do čela ministerstva zdravotníctva sa špekuluje o tom, že rezort začne spájať autizmus s vakcínami. To je súvislosť, na ktorú Kennedy pravidelne odkazuje, hoci vedecké štúdie desiatky rokov túto teóriu vyvracali.
Pod Kennedyho vedením najalo ministerstvo zdravotníctva Davida Geiera, zástancu spojitosti medzi očkovaním a autizmom, ktorého výskum bol predmetom intenzívnej kritiky, aby vykonal vládnu štúdiu o možnej súvislosti očkovania s autizmom. David Geier a jeho otec Mark Geier publikovali práce, v ktorých tvrdia, že vakcíny zvyšujú riziko autizmu, čo je teória, ktorá bola po desaťročia skúmaná a vedecky vyvrátená, poznamenal Washington Post.