Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že tento krok má viesť k mieru medzi Palestínčanmi a Izraelcami. Palestínska autonómia označila jeho rozhodnutie za historické a odvážne.
Francúzsko uznalo Palestínsky štát
Francúzsko v pondelok na medzinárodnej konferencii o dvojštátnom riešení konfliktu na Blízkom východe organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy 80. Valného zhromaždenia OSN uznalo Palestínsky štát. K podobnému kroku pristúpili v nedeľu Británia, Austrália a Kanada.
Foto: SITA/AP, Emilio Morenatti