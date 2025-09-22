Pravda Správy Svet Francúzsko uznalo Palestínsky štát

Francúzsko uznalo Palestínsky štát

Francúzsko v pondelok na medzinárodnej konferencii o dvojštátnom riešení konfliktu na Blízkom východe organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy 80. Valného zhromaždenia OSN uznalo Palestínsky štát. K podobnému kroku pristúpili v nedeľu Británia, Austrália a Kanada.

22.09.2025 21:34
Palestína Foto: ,
debata (2)

Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že tento krok má viesť k mieru medzi Palestínčanmi a Izraelcami. Palestínska autonómia označila jeho rozhodnutie za historické a odvážne.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Palestína #Francúzsko