Drony prerušili dopravu na letisku v Kodani - najväčšom v Dánsku

Hovorca dánskej polície pre agentúru Reuters uviedol, že v oblasti boli spozorované dva až štyri „veľké“ drony.
Kvôli hláseniam o dronoch boli v pondelok o 20:26 h miestneho času na letisku v Kodani pozastavené všetky vzlety a pristátia, uviedla na sieti X služba FlightRadar, ktorá sleduje pohyb lietadiel v reálnom čase.
Na iné letiská bolo presmerovaných najmenej 15 letov, uvádza sa v jej príspevku na X. Hovorca letiska potvrdil, že všetka doprava na letisku v Kodani bola zastavená, podrobnosti zatiaľ neuviedol.