Drony prerušili dopravu na letisku v Kodani - najväčšom v Dánsku

Prevádzka na najväčšom dánskom letisku - v Kodani - bola v pondelok prerušená po tom, čo sa v jeho blízkosti objavili drony. Oznámila to dánska polícia, informovala agentúra Reuters.

22.09.2025 22:46
Hovorca dánskej polície pre agentúru Reuters uviedol, že v oblasti boli spozorované dva až štyri „veľké“ drony.

Kvôli hláseniam o dronoch boli v pondelok o 20:26 h miestneho času na letisku v Kodani pozastavené všetky vzlety a pristátia, uviedla na sieti X služba FlightRadar, ktorá sleduje pohyb lietadiel v reálnom čase.

Na iné letiská bolo presmerovaných najmenej 15 letov, uvádza sa v jej príspevku na X. Hovorca letiska potvrdil, že všetka doprava na letisku v Kodani bola zastavená, podrobnosti zatiaľ neuviedol.

