Poľsko hrozí zostrelením ruských lietadiel. Minister Sikorski Moskve: Nechoďte potom fňukať do OSN, boli ste varovaní

„Mám len jednu žiadosť pre ruskú vládu: ak ďalšia raketa alebo lietadlo vstúpi do nášho vzdušného priestoru bez povolenia, úmyselne alebo omylom, budú zostrelené a trosky dopadnú na územie NATO. Prosím, nechoďte sa potom sem sťažovať,“ vyhlásil Sikorski a hľadiac na ruskú delegáciu zdôraznil: „Boli ste varovaní.“
Vo svojom príspevku šéf poľskej diplomacie na adresu Ruska uviedol: „Vieme, že ignorujete medzinárodné právo a nie ste schopní žiť v mieri so svojimi susedmi. Váš šialený nacionalizmus zahŕňa túžbu po nadvláde, ktorá neprestane, kým si neuvedomíte, že časy impéria sa skončili.“
Sikorski na záver pripomenul podiel Moskvy na rozpútaní viacerých konfliktov vrátane prvej a druhej svetovej vojny a apeloval na Kremeľ, aby nevyvolával ďalší konflikt svetového rozsahu.
Ako pripomenula agentúra PAP, mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN bolo zvolané na žiadosť Estónska po tom, ako minulý piatok tri ruské stíhačky MiG-31 bez povolenia vstúpili do jeho vzdušného priestoru. Incident sa stal v oblasti pri ostrove Vaindloo vo Fínskom zálive.
Ruské ministerstvo obrany poprelo, že by došlo k narušeniu estónskeho vzdušného priestoru — tvrdí, že ruské lietadlá zostali nad neutrálnymi vodami. Podľa agentúry PAP i početných expertov a politikov však išlo o ďalší vojenský vpád Moskvy do vzdušného priestoru NATO za posledné týždne: v polovici septembra viacero ruských dronov vletelo do priestoru nad Poľskom a o niekoľko dní neskôr aj Rumunsko informovalo o narušení jeho vzdušného priestoru ruským dronom.Čítajte viac Ukrajina požiadala NATO o zostreľovanie dronov nad jej územím, uviedol Sikorski. Na ruské vyjadrenia reagoval iróniou