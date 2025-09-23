ONLINE: Drony leteli na Moskvu, na Záporožie padali bomby FAB. Kyjev potrebuje výrazne viac peňazí, zrátal MMF

6:10 Medzinárodný menový fond presvedčil ukrajinskú vládu, aby akceptovala odhad fondu o objeme zahraničného financovania potrebného do roku 2027 vo výške 65 miliárd dolárov v porovnaní s predchádzajúcim odhadom Ukrajiny vo výške 38 miliárd dolárov, informovala v pondelok agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou, napísala agentúra Reuters.
Dohodli sa na tom po rokovaniach medzi Kyjevom a veriteľom so sídlom vo Washingtone a táto suma bola podľa správy poskytnutá Európskej komisii. V správe Bloombergu sa uvádza, že výška novej pôžičky MMF pre Ukrajinu, hoci sa o nej formálne nediskutovalo, sa odhaduje na približne 8 miliárd dolárov. Súčasný program Ukrajiny s MMF v hodnote 15,5 miliardy dolárov vyprší v roku 2027.
Kyjev vynakladá približne 60 % svojho rozpočtu na vojnu s Ruskom a vo veľkej miere sa spolieha na finančnú podporu od svojich západných spojencov na krytie nákladov na dôchodky, mzdy vo verejnom sektore a humanitárne výdavky. Minulý týždeň ukrajinský minister financií Serhij Marčenko vyhlásil, že krajina sa v boji proti ruskej invázii uchádza o nový štvorročný úverový program od MMF.
Agentúra Reuters nemohla správu bezprostredne overiť. MMF sa odmietol vyjadriť a úrady v Kyjeve nebolo možné bezprostredne kontaktovať.
6:05 Rusko v noci na utorok zaútočilo leteckými bombami a dronmi na ukrajinské mestá Záporoží a Černihiv, uviedli miestne úrady s tým, že zásahy utrpela civilná i kritická infraštruktúra. Dronové útoky hlási tiež ruské hlavné mesto Moskva.
Šéf Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny Ivan Fedorov uviedol, že mesto Záporožie utrpelo šesť zásahov leteckými bombami FAB. Zasiahnuté boli podľa neho obytné domy aj priemyselné objekty.
Podľa predsedu vojenskej správy severoukrajinského mesta Černihiv Dmytra Bryžynského sa mestom v pondelok večer ozvali najmenej dva výbuchy. „Nepriateľ útočí na jeden z objektov kritickej infraštruktúry,“ napísal na Telegrame s tým, že útok si predbežne nevyžiadal žiadne obete.
Útoku bezpilotných prostriedkov v noci na dnes čelila tiež Moskva. Starosta ruskej metropoly v sérii príspevkov na Telegrame v pondelok večer uviedol, že bolo zostrelených celkovo 23 nepriateľských dronov mieriacich na Moskvu.
Ruské ministerstvo obrany krátko pred polnocou uviedlo, že od pondelka 15.00 h zničila ruská protivzdušná obrana 81 nepriateľských dronov.
Moskvou dosadený gubernátor Sevastopolu na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym uviedol, že protivzdušná obrana zostrelila najmenej šesť ukrajinských dronov. Padajúce trosky podľa neho spôsobili na voľnom priestranstve požiar, ktorý už bol uhasený.