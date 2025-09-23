Trump podpísal nový dekrét. Označil ním hnutie Antifa za domácu teroristickú organizáciu

Zámer zaradiť hnutie Antifa na zoznam teroristických organizácií zverejnil Trump minulý týždeň. Činnosť Antify opakovane kritizoval už počas svojho prvého prezidentského mandátu.
Po vražde konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka pred bezmála dvoma týždňami Trump sľúbil, že zakročí proti ľavicovým organizáciám. Federálne vyšetrovanie Kirkovej vraždy však doteraz podľa médií nenašlo žiadne spojenie medzi obžalovaným z vraždy Tylerom Robinsonom a ľavicovými skupinami, proti ktorým Trump vystupuje.
Antifa je hnutie združujúce skupiny a jednotlivcov, ktorí sa hlásia k boju proti fašizmu. Niekdajší šéf amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray ju v roku 2020 označil za ideológiu, nie organizáciu. Uviedol tiež, že Antife chýbajú hierarchické štruktúry.
Podobne sa za Trumpovho prvého mandátu vyjadrili aj niektorí komentátori, ktorí Antifu označili za rôznorodé hnutie bez jednotnej organizačnej štruktúry a vedenia. Rovnako poukazovali na to, že americké zákony administratíve nedovoľujú označiť za teroristickú žiadnu vnútroštátnu organizáciu.