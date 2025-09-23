„Neberte ho.“ Trump straší paracetamolom, bez dôkazov ho spojil s autizmom

„Neberte ho“ a „nedávajte ho svojmu dieťaťu“, povedal Trump s odkazom na liek paracetamol na tlačovej konferencii v Bielom dome venovanej autizmu, ktorý je podľa AFP jednou z jeho veľkých tém. „Podľa jednej zvesti – a neviem, či je to pravda – vraj na Kube nemajú paracetamol, pretože si ho nemôžu dovoliť. No a takmer tam nemajú autizmus,“ dodal americký prezident.
Paracetamol, v USA známy pod obchodným názvom Tylenol, lekári tehotným odporúčajú pri bolestiach či horúčke, pretože iné lieky, napríklad aspirín alebo ibuprofén, môžu mať v tehotenstve, najmä v jeho závere, nepriaznivé vedľajšie účinky.
Podľa odborníkov nie je riziko autizmu u dieťaťa v dôsledku užívania paracetamolu matkou v tehotenstve preukázané. Niektoré štúdie síce poukázali na možnú súvislosť, iné ju ale naopak vylúčili.
Trumpovo tvrdenie vychádza z „nesprávnej analýzy“ už publikovaných štúdií, povedal v rozhovore s AFP David Mandell, profesor psychiatrie na Pensylvánskej univerzite a odborník na autizmus.Čítajte viac Našli sme odpoveď na autizmus, hlási Trump. Avizoval historické oznámenie
Trumpova vláda hovorí o epidémii
Autizmus, zložitá neurovývojová porucha so širokým spektrom prejavov, je predmetom skúmania už desiatky rokov. Trumpova administratíva však začiatkom roka sľúbila, že urýchlene odhalí príčiny toho, čo označuje za „epidémiu autizmu“ v Spojených štátoch.
Hoci počet diagnostikovaných prípadov autizmu v USA v posledných desaťročiach vzrástol, mnoho vedcov odmieta, že by išlo o epidémiu, a poukazuje na zlepšenie diagnostických metód. Vedci doteraz pri autizme preukázali okrem iného významnú úlohu genetiky, vplyv ale môže mať aj užívanie určitých liekov počas tehotenstva, napríklad antiepileptiká Depakine.
Očkovanie medzi týmito faktormi podľa doterajších vedeckých poznatkov nefiguruje. Napriek tomu sa mu Trump na tlačovej konferencii dlho venoval a vyzval na zmenu detského očkovacieho kalendára. Uviedol, že ľudia, ktorí sa nenechávajú očkovať a neužívajú lieky, autizmus nemajú.
„Otázku vakcín pozorne skúmame,“ povedal na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší. Od jeho nástupu do čela rezortu zdravotníctva sa špekuluje o tom, že ministerstvo začne spájať autizmus s vakcínami. To je súvislosť, na ktorú Kennedy pravidelne odkazuje, hoci vedecké štúdie desiatky rokov túto teóriu vyvracali.