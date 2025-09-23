Sever Talianska zasiahli silné búrky, vodu tam majú po kolená. V Miláne sa vyliala rieka

V niektorých severotalianskych obciach medzi mestami Miláno a Como hlásia miestne úrady zosuvy pôdy a vodu v uliciach dosahujúcu výšku kolien. Meteorológovia predpokladajú, že pršať bude ešte niekoľko dní. Na pomoc ľuďom, ktorí uviazli vo vlastných domoch, nasadili záchranné zložky vrtuľníky.
Z kempingov v regióne bolo do bezpečia evakuovaných viac ako desať dovolenkárov, ktorých nočný lejak zastihol nepripravených. Jedna žena je nezvestná.
Povodne zasiahli aj hlavné mesto Lombardska – Miláno, kde sa z koryta vyliala rieka Seveso. Tamojšia mestská rada obyvateľov a turistov vyzvala, aby boli v blízkosti rieky opatrní. Ľudí tiež požiadala, aby opustili trávnaté plochy a parky.