Sever Talianska zasiahli silné búrky, vodu tam majú po kolená. V Miláne sa vyliala rieka

Na severe Talianska sa v pondelok v dôsledku silných dažďov vylialo z korýt niekoľko riek. Viaceré železničné spojenia vrátane toho medzi talianskym mestom Como a švajčiarskym Chiassom boli prerušené.

23.09.2025 08:12
V niektorých severotalianskych obciach medzi mestami Miláno a Como hlásia miestne úrady zosuvy pôdy a vodu v uliciach dosahujúcu výšku kolien. Meteorológovia predpokladajú, že pršať bude ešte niekoľko dní. Na pomoc ľuďom, ktorí uviazli vo vlastných domoch, nasadili záchranné zložky vrtuľníky.

Z kempingov v regióne bolo do bezpečia evakuovaných viac ako desať dovolenkárov, ktorých nočný lejak zastihol nepripravených. Jedna žena je nezvestná.

Povodne zasiahli aj hlavné mesto Lombardska – Miláno, kde sa z koryta vyliala rieka Seveso. Tamojšia mestská rada obyvateľov a turistov vyzvala, aby boli v blízkosti rieky opatrní. Ľudí tiež požiadala, aby opustili trávnaté plochy a parky.

