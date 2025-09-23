Trojica afrických štátov vystupuje z ICC. Označili ho za „neokoloniálny“ nástroj imperializmu

Po prevratoch v rokoch 2020–23 junty prevzali moc v Bamaku, Ouagadougou a Niamey a následne vytvorili konfederáciu s názvom Aliancia štátov Sahelu (AES), pričom sa dištancovali od Západu, najmä od svojej bývalej koloniálnej mocnosti – Francúzska.
„Súd (ICC) je nástrojom neokoloniálnej represie v rukách imperializmu,“ uviedli tri krajiny v spoločnom vyhlásení. Dodali, že ICC „preukázal neschopnosť riešiť a trestať preukázané vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, genocídu a zločiny agresie“. Zároveň vyjadrili zámer vytvoriť „domáce mechanizmy na upevnenie mieru a spravodlivosti“.
Vystúpenie štátu z ICC nadobúda účinnosť až rok po oficiálnom doručení oznámenia generálnemu tajomníkovi OSN.
Burkina Faso, Mali a Niger sa svojím rozhodnutím zároveň priblížili ku krajinám ako Rusko, na ktorého vodcu Vladimira Putina je od marca 2023 vydaný zatykač ICC v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Západoafrické štáty čelia násiliu džihádistických skupín spojených s al-Káidou a Islamským štátom, pričom ich armády sú tiež obviňované zo zločinov proti civilistom.
Medzinárodný trestný súd, založený v roku 2002, má za úlohu stíhať páchateľov najzávažnejších zločinov – ako sú vojnové zločiny – v prípadoch, keď štáty nedokážu alebo nechcú konať samostatne.