Drony nad najväčším letiskom Škandinávie: pilotoval ich niekto skúsený, hlási polícia. Frederiksenová: Najvážnejší útok na Dánsko

Letisko v Kodani a rovnako aj letisko v Osle, ktoré sú považované za dve najrušnejšie letiská v Škandinávii, zastavili v pondelok neskoro večer na niekoľko hodín svoju prevádzku a lety z nich boli odkláňané na okolité letiská. Dôvodom boli prelety dronov, ktoré zaznamenali vo svojom vzdušnom priestore. Desaťtisíce cestujúcich v dôsledku odstávky uviazli na letiskách.
Letisko v Kodani bolo takto odstavené na štyri hodiny, keď boli v jeho bezprostrednej blízkosti podľa tamojších zriadencov zaznamenané dva alebo až tri veľké drony. Bezpilotné lietadlá napokon samé odleteli a letisko opäť otvorili. „Drony zmizli a letisko je opäť otvorené… Drony sme nezostrelili,” povedal novinárom zástupca policajného inšpektora Jakob Hansen, informuje agentúra AFP.
Dodal, že polícia spolupracuje s armádou aj tajnou službou, aby zistila, odkiaľ drony prileteli. Policajti podľa jeho slov spolupracujú aj s kolegami v Osle, kde drony taktiež spôsobili niekoľkohodinové uzavretie letiska.
Letisko v Osle bolo podľa miestnej polície uzavreté na tri hodiny po dvoch takto spozorovaných bezpilotných lietadlách pozorovaniach. Hovorkyňa tohto letiska Monica Fastingová uviedla, že letisko obnovilo svoju prevádzku okolo 3.15 h ráno.
Vedenie oboch letísk po obnovení prevádzky ohlásilo, že meškania letov sa očakávajú aj v utorok. K incidentom došlo len krátko po víkendovom kybernetickom útoku na poskytovateľa IT služieb, ktorý sa narušila prevádzka viacerých európskych letísk vrátane Berlína, Bruselu, londýnskeho Heathrowu a Dublinu.
Najvážnejší útok na Dánsko
Terajší prelet dronov nad kodanským letiskom bol doteraz najzávažnejším útokom na dánsku infraštruktúru, povedala v utorok 23. septembra premiérka Mette Frederiksenová dánskej televízii. Incident spojila s množstvom podobných udalostí v Európe z nedávnej doby. Podľa dánskych spravodajských služieb čelí krajina významnej hrozbe sabotáže, napísala agentúra AFP.
„Je jasné, že to súvisí s udalosťami, ktorých sme boli svedkami nedávno, ďalšími dronovými útokmi, narušeniami vzdušného priestoru a hackerskými útokmi na európske letiská,“ uviedla premiérka vo vyhlásení poskytnutom televízii TV2. Narážala podľa agentúr okrem iného na prelet ruských dronov nad Poľskom a ruských stíhačiek nad Estónskom či víkendové hackerské útoky na veľké európske letiská. Kto stojí za preletom nad kodanským terminálom zatiaľ nie je jasné, nemožno ale vylúčiť žiadnu možnosť, uviedla premiérka.
Šéf operácií dánskej spravodajskej služby PET Flemming Drejer dnes médiám povedal, že drony zrejme nemali na letisko priamo zaútočiť, cieľom ale podľa neho bolo Dánsko vystrašiť a otestovať, ako zareaguje, uviedla AFP.Čítajte viac Správy o dronoch na niekoľko hodín prerušili dopravu na letiskách v Kodani a Osle