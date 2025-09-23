Pravda Správy Svet Návrh Ruska ohľadom dohody o jadrových zbraniach znie dobre, reaguje Biely dom

Za „celkom dobre znejúci“ označil Biely dom pondelňajší ruský návrh dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy o kontrole jadrového zbrojenia New START (Nový ŠTART) aj rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia Spojené štáty. Vyjadrila sa tak hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v reakcii na predmetné oznámenie šéfa Kremľa Vladimira Putina, píše TASR podľa agentúry Reuters.

23.09.2025 09:48
„Znie to celkom dobre,“ reagovala Leavittová, pričom dodala, že americký prezident Donald Trump je s týmto ruským návrhom oboznámený a plánuje sa k nemu taktiež ešte verejne vyjadriť.

Trump už v júli povedal, že by chcel zachovať obmedzenia týkajúce sa strategických jadrových zbraní stanovené v zmluve New START z roku 2010 aj po vypršaní jej platnosti.

Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi najväčšími jadrovými mocnosťami – Ruskom a USA. Podpísali ju v roku 2010 v Prahe bývalí prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môže každá strana rozmiestniť. Bez predĺženia jej platnosť vyprší 5. februára 2026.

Dokument obmedzuje počet strategických jadrových hlavíc na oboch stranách na 1550 kusov, čo predstavuje zníženie o takmer 30 percent oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.

Putin pozastavil v roku 2023 účasť Ruska na tejto dohode, pričom obvinil USA z podpory Ukrajiny. Súčasne však prisľúbil, že Rusko bude naďalej dodržiavať obmedzenia týkajúce sa bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.

Hoci do vypršania jej platnosti zostáva už len niečo vyše štyroch mesiacov, Rusko a Spojené štáty stále ešte nezačali rokovať o jej obnovení alebo prepracovaní, napriek tomu, že Trump o novej dohode hovoril už niekoľkokrát. Opakovane pritom vyjadril cieľ zahrnúť do rokovaní aj Čínu.

