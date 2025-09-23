Počas razie v Kalábrii zadržali prominentného bossa z 'Ndranghety

K zásahu špeciálnej policajnej jednoty ROS, ktorá patrí pod políciu Carabinieri, došlo po úsvite. Zadržaným sa kladie na zodpovednosť členstvo v mafii, vydieranie, pranie špinavých peňazí a nelegálne držanie zbrane. Sú tiež obvinení z ovplyvňovania verejných obchodných ponúk a podvodných prevodov majetku.
Osemdesiatročný Piromalli, ktorý je šéfom jedného z klanov 'Ndranghety z prístavného mesta Gioia Tauro v Kalábrii, sa na slobodu dostal v roku 2021 po tom, čo si odpykal 22-ročný väzenský trest, pripomína APA. Známy pod prezývkou „Znetvorený“, bol Piromalli predtým zatknutý ešte v roku 1999 – po šiestich rokoch na úteku.
Piromalli je považovaný za hlavného podozrivého vo vyšetrovaní prokuratúry pre boj proti mafii v Kalábrii.
Kalábrijská 'Ndrangheta je v súčasnosti považovaná za najmocnejšiu z hlavných talianskych mafiánskych organizácií. Ďalšie tri skupiny sú Camorra v Neapole, Cosa Nostra na Sicílii a menšia Sacra Corona Unita v Apúlii.