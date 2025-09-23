Západné štáty vrátane Slovenska ponúkli pomoc pri liečbe pacientov z Pásma Gazy

„Dôrazne vyzývame Izrael, aby obnovil lekársky koridor na okupovaný Západný breh Jordánu vrátane východného Jeruzalema, aby mohli byť obnovené zdravotnícke evakuácie a pacienti mohli dostať liečbu, ktorú tak naliehavo potrebujú, na palestínskom území,“ uviedli štáty vo vyhlásení.
Okrem toho vyzvali Izrael, aby v rámci svojich záväzkov podľa medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva zrušil obmedzenia na dodávky liekov a zdravotníckeho vybavenia do Pásma Gazy. Židovský štát tiež vyzvali, aby „naliehavo a v plnom rozsahu umožnil OSN a ďalším humanitárnym partnerom vykonávať ich život zachraňujúcu prácu v Gaze a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2286 (z roku 2016) zabezpečil, aby bol zdravotnícky personál, ktorý sa výlučne venuje lekárskym povinnostiam, rešpektovaný a chránený, aby mu bol umožnený bezpečný a neobmedzený pohyb, spolu s jeho vybavením, dopravou a zásobami“.
Signatármi tohto vyhlásenia sú ministri zahraničných vecí Rakúska, Belgicka, Kanady, Chorvátska, Cypru, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Islandu, Írska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Malty, Holandska, Nórska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Švédska, Švajčiarska, ministri rozvojovej spolupráce Fínska a Holandska a eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie.
Agentúra Reuters informuje, že Izrael sa k tomuto vyhláseniu dosiaľ nevyjadril. Zároveň pripomína, že Izrael opakovane odmietol, aby mohli obyvatelia Pásma Gazy podstúpiť liečbu na Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme. Naposledy sa tak stalo tento mesiac, pričom izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar sa odvolal na „bezpečnostné obavy“.
Izrael povolil niekoľkým Gazanom evakuáciu do arabských a európskych krajín, aby tam podstúpili potrebnú liečbu. Palestínčania však tvrdia, že tieto evakuácie nenahradia širší prístup do nemocníc v iných častiach palestínskych území.
Humanitárne agentúry v auguste uviedli, že odkedy Izrael v máji opätovne povolil obmedzený prísun pomoci do Pásma Gazy, sa na toto územie dostáva len zlomok potrebnej pomoci vrátane liekov. Izrael naďalej kontroluje všetky prístupy do palestínskej enklávy a trvá na tom, že tam vpúšťa dostatočné množstvo zásob. V meste Gaza je však vyhlásený hladomor, obyvatelia enklávy vrátane detí trpia podvýživou, v dôsledku ktorej zomrelo od začiatku vojny podľa stanice al-Džazíra už 441 osôb, a podľa vyšetrovateľov Rady OSN pre ľudské práva (UNHCR) pácha Izrael od októbra 2023 v Pásme Gazy genocídu. Izrael odmieta tieto tvrdenia a svoje konanie na palestínskom území označuje za sebaobranu po útoku palestínskych militantov Hamasu zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí a viac než 250 ďalších osôb militanti zavliekli do Pásma Gazy.
Babiš súhlasí s Pavlom: Na Izrael je potrebné tlačiť
Predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš súhlasí s prezidentom Petrom Pavlom, že by bolo vhodné vyvíjať tlak na Izrael, aby prehodnotil plány na dobytie mesta Gaza. Na predvolebnej akcii v Turnove dnes ČTK povedal, že v riešení konfliktu v Pásme Gazy, ale aj na Ukrajine by mala hrať väčšiu úlohu Visegrádská skupina (V4 – ČR, Slovensko, Poľsko, Maďarsko).
Pavel na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v pondelok povedal, že neustále predlžovaný konflikt v Pásme Gazy vedie logicky k záveru, že už nemôže byť ospravedlnený snahou oslobodiť rukojemníkov. Dodal, že chce otvorene hovoriť s vládou o tom, aké sú možnosti vyvíjať tlak na izraelskú vládu, aby prehodnotila plány na dobytie mesta Gaza.
Izraelská vláda na začiatku augusta schválila zámer dobyť a úplne obsadiť mesto Gaza, zničiť tak poslednú baštu Hamasu a zabezpečiť návrat rukojemníkov zadržiavaných ozbrojencami. Izraelská armáda vyzvala všetkých Palestínčanov v meste, aby utiekli do vyznačených humanitárnych zón na juhu Pásma Gazy, a minulý týždeň začala hlavnú fázu pozemnej operácie v stále husto zaľudnenej aglomerácii, odkiaľ podľa tvrdenia armády už odišla zhruba polovica z pôvodného milióna obyvateľov.Čítajte aj Palestínsky štát uznáva čoraz viac krajín. Izrael robí všetko, aby zabránil jeho vzniku
Babiš povedal, že s Pavlovým názorom o tlaku na izraelskú vládu súhlasí. „Ja myslím, že je to dobre, ale táto (česká) vláda je absolútne ako smiešna, pretože tá jediná politická sila, ktorá bola za nás, bola V4,“ uviedol. Skupina by podľa neho mala byť blízko amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý jediný môže problém na Blízkom východe vyriešiť.
To isté sa podľa Babiša týka aj vojny na Ukrajine. „Ale v Bielom dome nebol nikto za V4, bol tam fínsky prezident,“ poznamenal. Súčasnému kabinetu vyčíta, že väzby s ostatnými štátmi V4 pretrhal, vo svete je pre smiech a nemá žiadny vplyv. „Je potrebné, aby tie štyri krajiny sa spojili a robili politiku a vyvíjali nejakú diplomaciu voči Trumpovi, v rámci EÚ a tak ďalej,“ dodal.
Pavel sa v New Yorku tiež jasne postavil za zachovanie českej muničnej iniciatívy na podporu Ukrajiny. Bolo by podľa neho veľmi nebezpečné a nešťastné, keby sa Česko od pomoci dištancovalo. Babiš sľubuje, že ANO po voľbách iniciatívu zruší. „My poznáme tie podmienky, ja mám tie faktúry. Nemôže predsa niekto zarábať desiatky miliárd, okrádať Ukrajincov, pretože im by sa to malo predávať bez marže,“ uviedol Babiš. Podobné iniciatívy by podľa neho mala robiť Severoatlantická aliancia (NATO), nie súkromná firma.