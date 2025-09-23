Pravda Správy Svet Cvičení v Srbsku za stovky miliónov z Kremľu. Voľby v Moldavsku sa blížia: 74 zatknutých. Sme v ohrození, varuje prezidentka

Cvičení v Srbsku za stovky miliónov z Kremľu. Voľby v Moldavsku sa blížia: 74 zatknutých. Sme v ohrození, varuje prezidentka

Moldavské úrady oznámili, že vykonali 250 razií a zadržali 74 ľudí pri vyšetrovaní údajného plánu na podnecovanie nepokojov a destabilizácii krajiny v súvislosti s parlamentnými voľbami. Napísala to dnes agentúra AP, podľa ktorej Kišiňov viní Rusko z podpory tohto plánu. Prozápadná prezidentka krajiny Maia Sanduová podľa agentúry Reuters obvinila Moskvu z míňania stoviek miliónov eur v snahe ovplyvniť nedeľné voľby. Moskva sa k posledným informáciám nevyjadrila, predtým obvinenia z zasahovania do záležitostí Moldavska odmietla.

23.09.2025 12:00
Moldavsko EÚ Rusko EP Sanduová Foto: ,
Na archívnej snímke z 20. októbra 2024 prezidentka Moldavska Maia Sanduová.
Moldavská polícia uviedla, že plán vyvolať nepokoje bol „koordinovaný z Ruskej federácie prostredníctvom kriminálnych živlov“. Podľa moldavského prokurátora Victora Fortunu väčšina z podozrivých cestovala do Srbska, kde podstúpili výcvik. Niektorí z nich pritom spočiatku nepoznali skutočný účel ciest, ktoré boli prezentované ako púte, až neskôr sa zapojili do výcviku k výtržnostiam a destabilizácii, uviedol policajný šéf Viorel Cernautseanu. Podľa moldavských úradov výcvik v Srbsku vykonávali ruskí tajní agenti, napísala agentúra Reuters.

„Kremeľ sype stovky miliónov eur do nákupov státisícov hlasov na oboch brehoch rieky Dnester aj v zahraničí,“ uviedla medzitým prezidentka Sanduová v prejave zverejnenom on-line. „Ľudia sú denne intoxikovaní desiatkami klamstiev. Stovky ľudí dostávajú peniaze za to, aby vyvolali nepokoje, násilie a šírili strach,“ uviedla a dodala, že nezávislosť a suverenita Moldavska je v ohrození.

2 600 eur za protest

Proruský podnikateľ Ilan Šor žijúci v zahraniči, na ktorého sa vzťahujú západné sankcie za snahy o destabilizáciu Moldavska, minulý mesiac otvorene ponúkol Moldavcom platby, ktoré by mesačne mohli dosiahnuť v prepočte až okolo 2 600 eur za účasť na protivládnych protestoch, pripomenula agentúra Reuters.

Moldavci čelia pred parlamentnými voľbami záplave dezinformácií rozširovaných pomocou umelej inteligencie (AI), napísala dnes agentúra AP. Niekoľko monitorovacích skupín podľa nej vysledovalo propagandistické a dezinformačné kampane pripisované Rusku. Ich cieľom je znížiť podporu vládnucej proeurópskej Strany akcie a solidarity (PAS) prezidentky Sanduovej.

Ruské vplyvové operácie sú založené na novej infraštruktúre a intenzívne využívajú umelú inteligenciu, píše AP s odvolaním sa na odborníkov v odbore. Falošné webové stránky sa podľa nej vydávajú za legitímne západné médiá a umelou inteligenciou riadené účty (topánky) zaplavujú on-line diskusie, kde zosmiešňujú PAS a Európsku úniu.

Moldavsko čakajú v nedeľu 28. septembra parlamentné voľby, ktoré Sanduová už skôr označila za najdôležitejšiu v histórii Moldavska. Vládnuca väčšina chce v hlasovaní poistiť proeurópske smerovanie krajiny. Podľa prieskumu z polovice júla má k víťazstvu v parlamentných voľbách nakročené PAS Sanduovej, ktorá vlani v novembri vyhrala druhýkrát prezidentské voľby. Podľa Reuters sa však očakáva tvrdý súboj medzi PAS a proruským blokom komunistických a socialistických strán.

Súčasná prozápadná vláda opakovane obviňuje Moskvu z zasahovania do vnútorných záležitostí a dezinformačných kampaní v snahe zvrhnúť vládu, udržať bývalú sovietsku republiku vo svojej sfére vplyvu a zmariť jej snahu o vstup do Európskej únie do roku 2030. Moskva obvinenia odmieta.

Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milióna obyvateľov, patrí k najchudobnejším štátom v Európe. Nezávislosť na Sovietskom zväze vyhlásilo v auguste 1991 a od začiatku nezávislosti musí riešiť otázku ruskojazyčnej a Moskvou podporovanej, avšak medzinárodne neuznanej Podnesterskej republiky. Tá sa odtrhla od Moldavska na začiatku 90. rokov, keď separatistami aktívne podporili ruskí vojaci. Rusko v regióne udržuje vojenský zbor, ktorý označuje za mierovú misiu.

