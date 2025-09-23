WHO odmieta Trumpove 'nekonzistentné' tvrdenia: Vakcíny nespôsobujú autizmus, zachraňujú životy

„Dôkazy zostávajú nekonzistentné,“ povedal hovorca WHO Tarik Jašarević na tlačovej konferencii v Ženeve, keď bol opýtaný na možnú súvislosť medzi užívaním paracetamolu, ktorý je v USA známy pod obchodným názvom Tylenol, v tehotenstve a autizmom.
Jeho tvrdenia dnes podporil aj regulačný orgán EÚ pre lieky (EMA), keď uviedol, že paracetamol je bezpečný na použitie počas tehotenstva.
„Vieme, že vakcíny nespôsobujú autizmus. Vakcíny, ako som povedal, zachraňujú nespočetné množstvo životov. To je niečo, čo veda preukázala, a tieto veci by nemali byť spochybňované,“ dodal dnes Jašarević.
Donald Trump v pondelok dôrazne neodporučil tehotným ženám užívať paracetamol a tento liek proti horúčke a bolesti spojil s vysokým rizikom autizmu u detí. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej tak americký prezident urobil v rozpore s doterajšími vedeckými poznatkami.Čítajte viac „Neberte ho.“ Trump straší paracetamolom, bez dôkazov ho spojil s autizmom