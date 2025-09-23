Pravda Správy Svet WHO odmieta Trumpove 'nekonzistentné' tvrdenia: Vakcíny nespôsobujú autizmus, zachraňujú životy

WHO odmieta Trumpove 'nekonzistentné' tvrdenia: Vakcíny nespôsobujú autizmus, zachraňujú životy

Hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dnes uviedol, že dôkazy o súvislosti medzi užívaním paracetamolu v tehotenstve a autizmom zostávajú nekonzistentné a že hodnota život zachraňujúcich vakcín by nemala byť spochybňovaná. Reagoval tak na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v pondelok spojil autizmus s detským očkovaním a užívaním tohto lieku proti bolesti v čase tehotenstva. Informuje o tom agentúra Reuters.

23.09.2025 12:50
Trump ničí zemepis. Z Azerbajdžanu je Aberbajdžan a z Arménska Albánsko
„Dôkazy zostávajú nekonzistentné,“ povedal hovorca WHO Tarik Jašarević na tlačovej konferencii v Ženeve, keď bol opýtaný na možnú súvislosť medzi užívaním paracetamolu, ktorý je v USA známy pod obchodným názvom Tylenol, v tehotenstve a autizmom.

Jeho tvrdenia dnes podporil aj regulačný orgán EÚ pre lieky (EMA), keď uviedol, že paracetamol je bezpečný na použitie počas tehotenstva.

„Vieme, že vakcíny nespôsobujú autizmus. Vakcíny, ako som povedal, zachraňujú nespočetné množstvo životov. To je niečo, čo veda preukázala, a tieto veci by nemali byť spochybňované,“ dodal dnes Jašarević.

Donald Trump v pondelok dôrazne neodporučil tehotným ženám užívať paracetamol a tento liek proti horúčke a bolesti spojil s vysokým rizikom autizmu u detí. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej tak americký prezident urobil v rozpore s doterajšími vedeckými poznatkami.

