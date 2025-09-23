Pravda Správy Svet Vyostrená situácia nad Európou. NATO žiada Rusko o zastavenie provokácií vo vzduchu, sľubuje razantnú reakciu

Rusko nesie plnú zodpovednosť za nedávne narušenia európskeho vzdušného priestoru, uviedla dnes Severoatlantická aliancia. Podľa NATO takéto správanie ohrozuje životy, vyostruje situáciu a preto musí prestať. Reakcia aliancie na „bezohľadné činy Ruska“ bude aj naďalej razantná, stojí vo vyhlásení.

23.09.2025 12:56 , aktualizované: 13:41
Generálny tajomník NATO Mark Rutte (vpravo) a vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR), generál Alexus G. Grynkewich v sídle NATO v Bruseli 12. septembra 2025.
Podľa generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho nepredstavovali ruské vojenské lietadlá v Estónsku minulý týždeň bezprostrednú hrozbu, a preto ich aliančné stroje iba odprevadili z priestoru. Zasahovali tri lietadlá zo Švédska, Fínska a Talianska. Aliancia bude na podobné incidenty vždy reagovať s pokojnou odhodlanosťou, uviedol Rutte s tým, že ak to bude potrebné, je NATO pripravené lietadlá vyhodnotené ako hrozba aj zostreliť.

Veľvyslanci členských krajín aliancie sa dnes stretli v Bruseli a spolu s novým vrchným veliteľom spojeneckých síl v Európe (SACEUR), Američanom Alexusom Grynkewichom, riešili piatkové narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami. Estónsko požiadalo spojencov o konzultácie podľa štvrtého článku Zmluvy o Severoatlantickej aliancii.

Severoatlantická rada dnes narušenie estónskeho vzdušného priestoru odsúdila ako nebezpečné. Pri incidente vstúpili tri ozbrojené ruské lietadlá MiG-31 do estónskeho vzdušného priestoru na viac než desať minút. „Reakcia NATO bola rýchla a rozhodná. Boli vyslané spojenecké stroje, ktoré lietadlá odprevadili z estónskeho vzdušného priestoru,“ uviedlo NATO vo vyhlásení. „Náš odkaz Rusku je jasný: budeme brániť každý centimeter nášho územia,“ doplnil na následnej tlačovej konferencii Mark Rutte.

Moskva odmieta, že by ruské vojenské lietadlá narušili estónsky vzdušný priestor, a Kremeľ naopak obvinil Estónsko z „priživovania napätia a vyvolávania atmosféry konfrontácie“.

Podľa aliancie ide o „súčasť širšieho vzorca stále nezodpovednejšieho správania Ruska“. Severoatlantická rada sa v súvislosti s článkom 4 zišla už druhý raz v priebehu dvoch týždňov. Už 10. septembra rokovali veľvyslanci pri NATO v reakcii na rozsiahle narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. Niekoľko ďalších spojencov – vrátane Fínska, Lotyšska, Litvy, Nórska a Rumunska – sa taktiež v posledných dňoch stretlo s narušením vzdušného priestoru zo strany Ruska.

Generálny tajomník NATO už 12. septembra v reakcii na narušenie poľského vzdušného priestoru oznámil vznik operácie s názvom Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá má posilniť ochranu východného krídla aliancie. „Posilníme naše schopnosti a zvýšime odstrašenie aj obranu, vrátane účinnej protivzdušnej obrany,“ uviedla dnes Severoatlantická aliancia. „Rusko by nemalo mať žiadne pochybnosti: NATO a spojenci v súlade s medzinárodným právom použijú všetky potrebné vojenské aj nevojenské prostriedky na obranu a odstrašenie všetkých hrozieb zo všetkých smerov,“ dodala aliancia s tým, že spojencov tieto ruské kroky neodradia od podpory Ukrajiny.

