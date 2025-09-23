OSN odsúdila „systematické“ mučenie ukrajinských civilistov zo strany Ruska

Správa uvádza, že vyšetrovatelia OHCHR vypočuli celkovo 216 civilistov, ktorí boli v období od roku 2023 prepustení z ruského zajatia na okupovaných územiach Ukrajiny. Až 92 percent z nich „podalo konzistentné a podrobné svedectvá o tom, že počas svojho zajatia boli vystavení mučeniu alebo zlému zaobchádzaniu“, uvádza sa v správe.
Medzi popísanými metódami boli „tvrdé bitky rôznymi predmetmi, ako sú obušky a palice, elektrické šoky na rôzne časti tela a simulované popravy". Mnohí bývalí zajatci tiež uviedli, že boli vystavení vyhrážkam smrťou a násilím voči sebe alebo svojim blízkym, rôznym formám poníženia a sexuálnemu násiliu.
V máji 2025 ukrajinské orgány oznámili, že Rusko drží vo svojom zajatí približne 1800 ukrajinských civilistov. Úrad pre ľudské práva zdôraznil, že skutočný počet je pravdepodobne oveľa vyšší.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vo svojom vyhlásení poukázal na to, že „ľudia boli svojvoľne zadržaní na uliciach na okupovanom území, obvinení na základe meniacich sa právnych predpisov a držaní v zajatí celé dni, týždne, mesiace a dokonca roky".
V utorkovej správe boli zdokumentované aj „prípady mučenia a zlého zaobchádzania“ s civilistami zadržanými ukrajinskými orgánmi. Ukrajina zadržala predovšetkým vlastných občanov na základe obvinení súvisiacich s národnou bezpečnosťou, vrátane vlastizrady a špionáže. Iní čelili obvineniam zo spolupráce s okupačnými orgánmi.
Podľa správy bolo ku koncu júla ukrajinskými orgánmi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom zadržaných viac než 2250 osôb.