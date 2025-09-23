Voľby v Česku: Babiš chce, aby Praha tlačila na Izrael, spolieha sa na Trumpa. Okamura chce rozpustenie dvoch strán

„Súhlasím s tým, čo povedal prezident Pavel, že skrátka by táto vláda mala tlačiť na Izrael, aby prestal vraždiť nevinných ľudí,“ povedal Babiš na mítingu.
Pavel na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v pondelok povedal, že neustále predlžovaný konflikt v Pásme Gazy vedie logicky k záveru, že už nemôže byť ospravedlnený snahou oslobodiť rukojemníkov. Dodal, že chce otvorene hovoriť s vládou o tom, aké sú možnosti vyvíjať tlak na izraelskú vládu, aby prehodnotila plány na dobytie mesta Gaza.
Izraelská vláda na začiatku augusta schválila zámer dobyť a úplne obsadiť mesto Gaza, zničiť tak poslednú baštu Hamasu a zaistiť návrat rukojemníkov zadržiavaných ozbrojencami. Izraelská armáda vyzvala všetkých Palestíncov v meste, aby utiekli do vyznačených humanitárnych zón na juhu Pásma Gazy, a minulý týždeň začala hlavnú fázu pozemnej operácie. Izraelská armáda tvrdí, že mesto zatiaľ opustilo vyše 500-tisíc ľudí.Čítajte aj Palestínsky štát uznáva čoraz viac krajín. Izrael robí všetko, aby zabránil jeho vzniku
Babiš povedal, že s Pavlovým názorom o tlaku na izraelskú vládu súhlasí. „Ja si myslím, že je to dobre, ale táto (česká) vláda je absolútne smiešna, pretože jediná politická sila, ktorá bola za nás, bola V4,“ povedal pre ČTK. Skupina by podľa neho mala byť blízko amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ako jediný môže problém na Blízkom východe vyriešiť. „Ten konflikt môže zastaviť jedine Trump. Nikto iný,“ povedal Babiš na mítingu v Semilách.
To isté sa podľa Babiša týka aj vojny na Ukrajine. „Ale v Bielom dome nebol nikto za V4, bol tam fínsky prezident,“ podotkol. Súčasnému kabinetu vyčíta, že preťal väzby s ostatnými štátmi V4, vo svete je na smiech a nemá žiadny vplyv. „Je potrebné, aby sa tie štyri krajiny spojili a robili politiku a vyvíjali nejakú diplomaciu voči Trumpovi, v rámci EÚ a tak ďalej,“ dodal.
Politológ Vít Hloušek dnes na otázku ČTK uviedol, že podľa neho nie je realistické, aby sa na týchto témach krajiny V4 zhodli a riešili ich spoločne. „Štáty V4 sú v súčasnosti natoľko rozdielne z hľadiska svojich zahraničnopolitických preferencií, že by taká miera spolupráce nemohla nastať,“ podotkol. Najlepšie to podľa neho vidieť na príklade Ukrajiny. „Kde aj po teoretickom víťazstve Andreja Babiša vo voľbách, ktoré by českú politiku voči Ukrajine zásadne obmedzilo, bude protiklad Poľska na jednej strane a Maďarska a Slovenska na strane druhej,“ mieni.
Podobne podľa politológa česká, takmer výhradne proizraelská politika nie je niečo, čo by bezo zvyšku akceptovali ďalšie štáty V4. „Ktoré si všeobecne držia v tejto otázke ‚nižší‘ profil ako Česko, aj keď napríklad (maďarský premiér Viktor) Orbán vyslovuje taktiež veľmi proizraelské výroky. Pripomeňme, že poľský premiér Donald Tusk označil súčasné aktivity Izraela v Gaze za absolútne neprijateľné,“ uviedol. „Všeobecne platí, že Andrej Babiš zahraničnej politike nerozumie a že všetka jeho komunikácia na tieto témy sa riadi len snahou zapáčiť sa v predvolebnom čase čo najširšej skupine voličov,“ dodal Hloušek.
Poslanec hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Radovan Vích pre ČTK napísal, že Izrael má plné právo brániť sa proti terorizmu a oslobodiť rukojemníkov. „Zároveň ale požadujeme, aby civilisti v Gaze dostávali humanitárnu pomoc a aby sa hľadalo mierové riešenie. Jednostranný tlak na Izrael nie je cestou k mieru – terorizmus sa nesmie odmeňovať,“ uviedol.
Pavel sa v New Yorku taktiež jasne postavil za zachovanie českej muničnej iniciatívy na podporu Ukrajiny. Bolo by podľa neho veľmi nebezpečné a nešťastné, keby sa Česko od pomoci dištancovalo. Babiš sľubuje, že hnutie ANO po voľbách iniciatívu zruší. „My poznáme tie podmienky, ja mám tie faktúry. Nemôže predsa niekto zarábať desiatky miliárd, okrádať Ukrajincov, pretože im by sa to malo predávať bez marže,“ uviedol Babiš. Podobné iniciatívy by podľa neho mala robiť Severoatlantická aliancia (NATO), a nie súkromná firma.
Mužovi, ktorý napadol Babiša, hrozí väzba
Muža, ktorý na začiatku septembra napadol predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na predvolebnom stretnutí barlou, polícia obvinila z prečinu výtržníctva a pokusu o ublíženie na zdraví. Hrozia mu až tri roky väzenia. Na webe polície to v utorok uviedla Soňa Štětínská z Krajského riaditeľstva polície Moravskosliezskeho kraja, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V súvislosti s napadnutím pána Andreja Babiša na predvolebnom stretnutí v Dobrej 1. septembra 2025 oznámili krajskí kriminalisti 63-ročnému mužovi z okresu Frýdek-Místek podozrenie z prečinu výtržníctva a pokusu o prečin ublíženia na zdraví. Preverovanie potvrdilo, že muž udrel politika vysokou intenzitou francúzskou barlou jednou ranou do hlavy a jednou do chrbta vo chvíli, keď sa k nemu otáčal chrbtom,“ spresnila Štětínská. Dodala, že Babiš bol zranený a ošetrený v nemocnici.
Kriminalisti v prípade vedú skrátené prípravné konanie. V priebehu preverovania polícia pracovala s výpoveďami približne 20 osôb vrátane Babiša, vyhodnocovala materiály a ďalšie informácie. Podozrivý muž sa k činu podľa slov polície priznal. „Trestný zákonník stanoví trestnú sadzbu od šiestich mesiacov do troch rokov,“ spresnila Štětínská.
Po tom, ako muž Babiša napadol, podstúpil predseda ANO viacero vyšetrení v nemocnici a zrušil svoj pracovný program na niekoľko ďalších dní. Muža polícia zadržala na mieste. Ten neskôr pre server iDNES.cz uviedol, že konal v skrate a sám v danej chvíli nechápal, že je niečoho takého schopný. Za svoj čin sa Babišovi ospravedlnil, ten mu podľa svojich slov odpustil.
SPD chce rozpustiť strany STAN a TOP 09
České opozičné hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) podá podnet na zrušenie hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) a strany TOP 09. Podľa predsedu SPD Tomia Okamuru tak urobí na základe priebehu súdneho procesu v kauze Dozimetr, z ktorého podľa jeho slov vyplýva, že uvedené strany na svoju činnosť inkasovali financie z korupcie a organizovaného zločinu. Okamura to uviedol v utorok vo videu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Hnutie SPD podáva podnet na zrušenie hnutia STAN a TOP 09. Dôvodom sú informácie z práve prebiehajúceho súdu v korupčnej kauze organizovaného zločinu Dozimetr, v ktorej ako svedkovia, tak obžalovaní potvrdili, že ako STAN, tak aj TOP 09 na svoju činnosť inkasovali značné finančné prostriedky z korupčných aktivít týkajúcich sa Dopravného podniku hlavného mesta Prahy (DPP) a aj ďalších mestských podnikov,“ povedal Okamura.Čítajte aj Chystáte sa do Prahy? Hrad zadarmo ponúka pohľad na korunovačné klenoty. Krátky čas ich skrývali v Žiline
Dodal, že jeho hnutie zároveň požiada súd aj dozorujúceho štátneho zástupcu, aby neodkladne detailne preverili, v akom rozsahu tieto strany benefitovali z výnosov z trestnej činnosti a prípadne vydali odpovedajúce zaisťovacie príkazy a začali úkony trestného konania. „SPD tak robí v nadväznosti na výsluchy, ktoré sa uskutočnili včera a dnes v trestnom konaní Dozimetr aj v súvislosti s priznaním sa aktérov, ktorí vyslovene v tejto korupčnej kauze priznali svoju vinu,“ dodal šéf SPD.
Súdne konanie vo viac než tri roky starej kauze sa začalo v pondelok. Skupina, ktorej šéfom bol podľa obžaloby lobista Michal Redl, údajne dosadzovala do vedúcich pozícií jednotlivých odborov DPP svojich ľudí a ich úlohou potom bolo vytypovať zákazky vhodné na ovplyvňovanie a žiadať od podnikateľov úplatky za pridelenie zákaziek či predĺženie kontraktov.
V kauze sa už priznal podnikateľ a dôverník Redla Pavel Kos, ktorý by chcel uzavrieť dohodu o vine a treste. O to sa chce usilovať aj ďalší obžalovaný, bývalý šéf IT v DPP Luděk Šteffel. Redl v pondelok odmietol, že by bol hlavou zločineckej organizácie a priznal sa len k drogovej trestnej činnosti. Vinu tiež odmieta bývalý námestník pražského primátora za STAN Petr Hlubuček.
Kos vo svojej utorkovej výpovedi pred súdom uviedol, že s Redlom sponzorovali strany TOP 09 a STAN s vidinou, že sa im investície vrátia. Priznal, že členovia skupiny používali na ochranu pred políciou mobily s kryptovou ochranou.
Šéf hnutia STAN Vít Rakušan na sociálnej sieti X v utorok poprel, že by peniaze išli na PR jeho hnutia. „Jediné PR, ktoré si táto skupina gaunerov platila, bol osobný poradca pre obžalovaného Hlubučka. Rozhodne to nebolo PR pre STAN, naopak, poctivých starostov tým len poškodili,“ uviedol minister vnútra. Dodal, že v rámci „očistných opatrení“ po vypuknutí kauzy nariadil, aby všetky peniaze, ktoré by akokoľvek mohli súvisieť s kauzou, poslalo hnutie na charitu.