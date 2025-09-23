Z Moravy cez Skalicu až do Rakúska. Putovný los Emil precestoval štyri krajiny, úrady ho nakoniec museli presťahovať

Samec losa, ktorý dostal meno Emil, sa najmenej od začiatku júla pohyboval po Morave, kam sa dostal pravdepodobne z Poľska. V auguste sa nakrátko ocitol aj na Slovensku, videli ho napríklad v Skalici.
Podľa online spravodajského serveru iRozhlas prešiel za posledné mesiace 60 miest a obcí v štyroch krajinách – Poľsku, Českej republike, Slovensku a Rakúsku – na trase dlhej takmer 500 kilometrov.
Tento týždeň sa zatúlal k rušnej diaľnici A1 pri obci Sattledt v Hornom Rakúsku, kde mu hrozilo nebezpečenstvo. Preto ho v pondelok uspali, nasadili mu štítok s GPS zariadením a presunuli v prepravnom prívese do blízkosti českého národného parku Šumava, kde žije malá populácia losov. Rakúske úrady uviedli, že ho počas nasledujúcich 30 dní budú sledovať.Čítajte aj Nebezpečne sa priblížil k diaľnici. Losa Emila uspali a previezli k „svojim“
Rakúsky denník Kurier napísal, že odchod zvieraťa nebol „úplne dobrovoľný“. Združenie na ochranu zvierat Tierschutz Austria kritizovalo „nedostatočnú transparentnosť“ operácie „Emil“ a zdôraznilo potrebu „jednotných pravidiel lovu“.
„Jeho (Emilov) prípad určite opäť otvorí diskusiu o právnom zaobchádzaní s voľne žijúcimi zvieratami v Rakúsku,“ uvádza sa v stanovisku združenia.
Losy patria do čeľade jeleňovitých a sú to zvyčajne samotárske zvieratá. Dospelé jedince môžu dorásť do výšky viac ako dvoch metrov. Samce môžu vážiť viac ako 500 kilogramov.