Etiópčan dostal za sexuálny útok v Británii rok väzenia. Jeho prípad rozbúril ulice

Etiópčan Hadush Gerberslasie Kebatu má podľa súdu na svedomí päť porušení zákona vrátane sexuálneho napadnutia či nátlaku v snahe prinútiť k intímnemu styku mladé dievča.
Jeho zadržanie vyvolalo v polovici augusta protesty tisícov ľudí pred hotelom v Eppingu severovýchodne od Londýna, kde bol ubytovaný rovnako ako ďalší novoprichádzajúci žiadatelia o azyl. Odtiaľ protesty prerástli do ďalších miest, kde v hoteloch bývali migranti. Vláda sa pod tlakom protestov a po súdnom rozhodnutí, ktoré dalo za pravdu obyvateľom nesúhlasiacim s ubytovaním žiadateľov o azyl, rozhodla s touto praxou skoncovať.Čítajte aj Británia deportovala prvého nelegálneho migranta
Štyridsaťjedenročný Kebatu priplával podľa prokuratúry do Británie na člne týždeň pred tým, ako začal obťažovať tamojšie dievča, ktoré sa snažil proti jej vôli bozkávať a siahnuť jej na stehno. Sudca dnes konštatoval, že Kebatu síce porušil zákon, nemohol ale tušiť, že jeho správanie vyvolá masovú vlnu protestov verejnosti. Odsúdený muž sa podľa AP nechal počuť, že po odpykaní trestu chce byť deportovaný.
Čísla zverejnené v auguste ukázali, že v britských hoteloch bolo ubytovaných viac ako 32-tisíc žiadateľov o azyl, čo predstavuje za rok súčasnej vlády labouristov nárast o osem percent. Kabinet Keira Starmera sa zaviazal skončiť s využívaním hotelov pre migrantov do roku 2029. Vláda tvrdí, že sa jej darí rýchlejšie vybavovať žiadosti o azyl a znižovať celkové náklady na starostlivosť o žiadateľov v krajine.