Koniec žartov v Pobaltí. Litovčania nabíjajú zbrane: nebo nad krajinou už nie je pre drony bezpečné

Litovský parlament v utorok 23. septembra schválil novelizáciu zákona, ktorá umožňuje armáde účinnejšie a rýchlejšie zakročiť proti dronom narušujúcim vzdušný priestor krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

23.09.2025 16:04
Americké tanky Abrams na cvičení v Litve
Pôjde o drony, ktoré predstavujú hrozbu pre Litvu ako členskú krajinu Európskej únie a NATO. Cieľom najnovšej zmeny zákona je reagovať na rastúci počet narušení vzdušného priestoru v regióne, uvádza sa vo vyhlásení litovského parlamentu.

Novela umožňuje zostreliť drony, ktoré porušujú platné pravidlá v zakázaných alebo neprístupných zónach.

Doposiaľ mala armáda povolené zasahovať len proti lietajúcim objektom, ktoré boli použité ako zbraň, alebo proti tým, ktoré prenikli do zakázaných zón a ohrozili tým štátny majetok.

DPA pripomína, že od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 do litovského vzdušného priestoru opakovane prenikali drony.

