Izrael vidí Gretu Thunbergovú medzi darebákmi. Tvrdí, že v pozadí lodí, ktoré sa plavia ku Gaze, sú aj teroristi

Flotila, ktorá by chcela prelomiť izraelskú blokádu, tvorí okolo štyridsať lodí. Židovský štát dáva najavo, že organizátori námorného konvoja zneužili renomé Grety či už s jej vedomím alebo pre jej neznalosť či naivitu: „Nie je prekvapujúce, že v snahe zamaskovať extrémistickú ideológiu, ktorá je základom Globálnej sumudskej flotily, sa riadiaci výbor rozhodol prezentovať Gretu Thunbergovú ako kryciu postavu."
Medzi akými ľuďmi sa ocitla Greta? (Píšeme ju iba s krstným menom, pretože tak sa vryla do povedomia, keď ešte len ako 15-ročné dievča začala poukazovať na riziká globálneho otepľovania.). „Ani zďaleka nie je ústrednou postavou. Skutočné vedenie tvoria jednotlivci s preukázanými väzbami na Hamas a Moslimské bratstvo," tvrdí izraelská vláda. V prvom prípade ide o palestínsku teroristickú organizáciu a v druhom prípade o organizáciu s výraznými prvkami islamského fundamentalizmu.
Izrael podopiera svoje tvrdenia fotodokumentáciou zo stretnutí aktivistov s islamistami. Ani o jednom z nich sa však nenájde zmienka, že by bol priamo osobne spojený s páchaním násilia. Na druhej strane zjavne ide o osoby, ktoré poskytovali peniaze aj na teroristické aktivity.
V prípade Muhammada Núrího, občana Malajzie, ktorý sa narodil v Škótsku, židovský štát informuje, že financoval rôzne inštitúcie v Pásme Gazy spojené s Hamasom. V roku 2016 sa oženil s vdovou po palestínskom bojovníkovi, ktorý mal podľa islamských radikálov „mučenícku smrť ako bojovník proti sionizmu". O Waelovi Nawarovi konštatuje, že vo februári 2024 sa zúčastnil na pohrebe zavraždeného protižidovského fanatika a vodcu radikálneho hnutia Hizballáh, ktorý bol Hasan Nasralláh.
„Títo jednotlivci nie sú neutrálnymi humanitárnymi aktérmi. Ich príslušnosť odhaľuje koordinovaný ideologický a operačný front, ktorý využíva humanitárny jazyk na presadzovanie cieľov označených teroristických organizácií" uviedol izraelský minister pre diaspóru a pre boj proti antisemitizmu Amichaj Šikli. Správu o kontaktoch aktivistov s islamistami zverejnil aj s detailným grafom na sociálnej sieti X.Čítajte viac Pozemná ofenzíva v Gaze: nekonečné kolóny, bombardovanie a zúfalosť. Desaťtisíce ľudí utekajú, Izrael sľubuje evakuáciu civilistov a likvidáciu Hamasu
Je takmer isté, že Izrael sa chystá zablokovať konvoju menších lodí prístup k Pásmu Gazy. OSN už pred mesiacom varovala, že na tomto území sa ocitlo v pasci hladomoru viac ako pol milióna Palestínčanov.