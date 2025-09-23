Pravda Správy Svet Krutý odkaz Trumpa pre Európu: Vaše krajiny idú do pekla. OSN podľa neho financuje útoky na západné krajiny

Krutý odkaz Trumpa pre Európu: Vaše krajiny idú do pekla. OSN podľa neho financuje útoky na západné krajiny

Musíme okamžite ukončiť vojnu v Pásme Gazy, vyhlásil dnes americký prezident Donald Trump na Valnom zhromaždení OSN. Teroristické hnutie Hamas podľa neho musí ihneď prepustiť všetkých zvyšných rukojemníkov. Uznanie nezávislej Palestíny by podľa Trumpa bolo odmenou pre Hamas.

23.09.2025 16:38 , aktualizované: 16:59
Americký prezident Donald Trump, OSN Foto: ,
Americký prezident Donald Trump prehovoril na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v utorok 23. septembra 2025.
debata (7)

OSN podľa Donalda Trumpa financuje útoky na západné krajiny a ich hranice podporou migrácie. OSN má invázie zastavovať, nie ich financovať, vyhlásil Trump na Valnom zhromaždení, kde svetovú organizáciu opakovane tvrdo kritizoval. Povedal tiež, že Európa je vo vážnych problémoch, pretože do nej prúdia „ilegálni prisťahovalci“, a nikto s tým nič nerobí. „Vaše krajiny idú do pekla,“ povedal.

Európa musí okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska, vyhlásil Trump. O tejto téme bude podľa vlastných slov ešte v priebehu dňa hovoriť s predstaviteľmi európskych krajín, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Trump ničí zemepis. Z Azerbajdžanu je Aberbajdžan a z Arménska Albánsko
Video
Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že ukončil vojnu medzi Aberbajdžanom a Albánskom. V skutočnom svete sú to Azerbajdžan a Arménsko. Zdroj: Biely dom

Trump vo svojom prejave k prezidentom a šéfom vlád z celého sveta kritizoval svetovú organizáciu tiež za to, že mu nepomohla a ani neponúkla pomoc, keď sa snažil ukončiť niektoré vojny vo svete. OSN má podľa neho obrovský potenciál, ale ani sa nepribližuje jeho naplneniu.

„Ukončil som sedem neukončiťeľných vojen,“ vyhlásil Trump, podľa ktorého zatiaľ nikto, ani žiadna krajina, nič také v takom krátkom čase nedokázali. „Škoda, že som to musel urobiť ja, skôr ako OSN,“ povedal Trump, podľa ktorého mu svetová organizácia ani telefonicky neponúkla pomoc s finalizáciou mierových dohôd.

11 Trump s Lukasenkom Čítajte aj Trump sa modlí za zdravie Lukašenka. Zbližuje sa s ním preto, lebo mu ide o bohatstvo pod zemou?

OSN podľa neho vie písať listy plné silných slov, ale sú to prázdne slová a prázdne slová neukončia vojny. „Jediné, čo vyrieši vojny, je akcia,“ myslí si.

V ďalšej časti prejavu označil nekontrolovanú migráciu za najväčší problém dnešnej doby. „Vaša krajina ničí (migráciu),“ povedal okrem iného delegátom s tým, že USA sa trend podarilo zvrátiť. Napríklad v Európe ale podľa neho politická korektnosť bráni tomu, aby s tým niekto niečo robil.

OSN podľa neho zase nesie zodpovednosť, pretože dáva financie na pomoc migrantom.

Generálny tajomník António Guterres OSN Čítajte viac Desivá prognóza generálneho tajomníka OSN: Svet sa rúti do chaosu, hrozí jadrová vojna
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Palestína #USA #Hamas #OSN #Donald Trump