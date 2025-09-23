Krutý odkaz Trumpa pre Európu: Vaše krajiny idú do pekla. OSN podľa neho financuje útoky na západné krajiny

OSN podľa Donalda Trumpa financuje útoky na západné krajiny a ich hranice podporou migrácie. OSN má invázie zastavovať, nie ich financovať, vyhlásil Trump na Valnom zhromaždení, kde svetovú organizáciu opakovane tvrdo kritizoval. Povedal tiež, že Európa je vo vážnych problémoch, pretože do nej prúdia „ilegálni prisťahovalci“, a nikto s tým nič nerobí. „Vaše krajiny idú do pekla,“ povedal.
Európa musí okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska, vyhlásil Trump. O tejto téme bude podľa vlastných slov ešte v priebehu dňa hovoriť s predstaviteľmi európskych krajín, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Trump vo svojom prejave k prezidentom a šéfom vlád z celého sveta kritizoval svetovú organizáciu tiež za to, že mu nepomohla a ani neponúkla pomoc, keď sa snažil ukončiť niektoré vojny vo svete. OSN má podľa neho obrovský potenciál, ale ani sa nepribližuje jeho naplneniu.
„Ukončil som sedem neukončiťeľných vojen," vyhlásil Trump, podľa ktorého zatiaľ nikto, ani žiadna krajina, nič také v takom krátkom čase nedokázali. „Škoda, že som to musel urobiť ja, skôr ako OSN," povedal Trump, podľa ktorého mu svetová organizácia ani telefonicky neponúkla pomoc s finalizáciou mierových dohôd.
OSN podľa neho vie písať listy plné silných slov, ale sú to prázdne slová a prázdne slová neukončia vojny. „Jediné, čo vyrieši vojny, je akcia,“ myslí si.
V ďalšej časti prejavu označil nekontrolovanú migráciu za najväčší problém dnešnej doby. „Vaša krajina ničí (migráciu),“ povedal okrem iného delegátom s tým, že USA sa trend podarilo zvrátiť. Napríklad v Európe ale podľa neho politická korektnosť bráni tomu, aby s tým niekto niečo robil.
OSN podľa neho zase nesie zodpovednosť, pretože dáva financie na pomoc migrantom.