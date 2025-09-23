Tisíc popráv za rok: Ľudskoprávna organizácia odhaľuje hrôzu v Iráne

Do konca roka zostávajú ešte viac ako tri mesiace a počet popráv už prekonal vlaňajších 975– najvyšší údaj od roku 2008, keď ich začala zaznamenávať IHR. Organizácia uviedla, že by OSN mala vyšetrovať popravy ako zločiny proti ľudskosti, keďže sa podľa nej využívajú s politickým cieľom „zastrašovať a šíriť strach v spoločnosti“. Irán tento rok popravil desať ľudí obvinených z údajnej špionáže pre Izrael.
Skutočný počet poprav je pravdepodobne vyšší, keďže iránska vláda zatajuje informácie a bráni ich zverejňovaniu, uviedla IHR.
Podľa organizácií na ochranu ľudských práv je Irán po Číne druhým najväčším vykonávateľom popráv na svete.