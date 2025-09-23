Pravda Správy Svet Tisíc popráv za rok: Ľudskoprávna organizácia odhaľuje hrôzu v Iráne

Irán tento rok popravil najmenej tisíc ľudí, pričom len za uplynulý týždeň obesil 64 osôb - v priemere viac ako deväť denne. Medzi popravenými bolo 28 žien. Uviedla to v utorok mimovládna nezisková organizácia Iránske ľudské práva (IHR) so sídlom v Nórsku, ktorá odsúdila „masovú vražednú kampaň“ vo väzniciach, ktorej cieľom je šíriť strach v spoločnosti.

Tváre ľudí, o ktorých aktivisti tvrdia, že ich v Iráne zabila vláda. Portréty vystavili počas zhromaždenia v rámci 80. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 23. septembra 2025 v New Yorku.
Do konca roka zostávajú ešte viac ako tri mesiace a počet popráv už prekonal vlaňajších 975– najvyšší údaj od roku 2008, keď ich začala zaznamenávať IHR. Organizácia uviedla, že by OSN mala vyšetrovať popravy ako zločiny proti ľudskosti, keďže sa podľa nej využívajú s politickým cieľom „zastrašovať a šíriť strach v spoločnosti“. Irán tento rok popravil desať ľudí obvinených z údajnej špionáže pre Izrael.

Skutočný počet poprav je pravdepodobne vyšší, keďže iránska vláda zatajuje informácie a bráni ich zverejňovaniu, uviedla IHR.

Podľa organizácií na ochranu ľudských práv je Irán po Číne druhým najväčším vykonávateľom popráv na svete.

