Trump rokoval so Zelenským: Ukrajina by mohla dobyť svoje územie späť. Štáty NATO by mali ruské stroje vo svojom vzdušnom priestore zostreliť

Šéf Bieleho domu doplnil, že USA budú ďalej dodávať zbrane NATO, ktoré s nimi bude môcť nakladať tak, ako bude chcieť.
Pred stretnutím so Zelenským povedal Trump novinárom, že krajiny NATO by podľa neho mali zostreliť ruské lietadlá, ak vniknú do vzdušného priestoru členských štátov aliancie. Podľa šéfa Bieleho domu bude podpora Spojených štátov členským krajinám NATO pri takomto kroku závisieť od konkrétnych okolností, informovali agentúry Reuters a AFP.
„NATO sa vzchopilo, keď členské krajiny zvýšili svoje obranné výdavky z dvoch na päť percent. To bola skvelá jednota,“ uviedol podľa servera The Guardian americký prezident. „Kupujú veľa zbraní a kupujú ich od nás. Kupujú ich od Spojených štátov,“ doplnil Trump.
Americký prezident svojím vyhlásením reaguje na čoraz častejšie narúšanie vzdušného priestoru členov Severoatlantickej aliancie. V posledných týždňoch vnikli ruské drony do Poľska a narušenie hlásilo aj Fínsko, Lotyšsko, Litva, Nórsko a Rumunsko. V minulom týždni zaznamenalo Estónsko vo svojom vzdušnom priestore tri ruské vojenské lietadlá.Čítajte viac Drony nad najväčším letiskom Škandinávie: podľa premiérky išlo o najvážnejší útok na Dánsko. Moskva reagovala
Severoatlantická rada dnes nedávne narušenie estónskeho vzdušného priestoru odsúdila ako nebezpečné. Generálny tajomník NATO Mark Rutte oznámil, že aliancia bude na podobné incidenty vždy reagovať s pokojným odhodlaním. Doplnil, že ak to bude potrebné, je NATO pripravené lietadlá vyhodnotené ako nebezpečenstvo aj zostreliť.Čítajte viac Poľsko hrozí zostrelením ruských lietadiel. Minister Sikorski Moskve: Nechoďte potom fňukať do OSN, boli ste varovaní
Trump chce telefonovať Orbánovi
Trump tiež povedal, že plánuje zatelefonovať maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi a vyzvať ho, aby prestal kupovať ruskú ropu. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že ide o súčasť širšieho tlaku na spojencov v NATO, aby prerušili energetické vzťahy s Moskvou.
„Je to môj priateľ. Nehovoril som s ním, ale mám pocit, že keby som s ním hovoril, mohol by prestať, a myslím si, že to urobím,“ povedal Trump pred bilaterálnym stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.Čítajte viac Maďarsko sa nevzdá ruských zdrojov energií, vyhlásil Szijjártó. Hovorí o 'fanatikoch' v Bruseli
Trump sa v utorok už stretol s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, ktorá povedala, že si želá, aby Európa prestala nakupovať ropu z Ruska do konca tohto roka. „Trump má absolútnu pravdu. Pracujeme na tom,“ citovala ju agentúra AP.
Trump predtým vo vystúpení na Valnom zhromaždení OSN vyhlásil, že európski spojenci musia okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska. Podľa neho sa vojna na Ukrajine neskončí, pokým tak neurobia tieto krajiny, ako aj Čína a India. Tieto dve krajiny obvinil, že sú prostredníctvom nakupovania ruských surovín hlavnými financovateľmi tejto vojny.Čítajte viac Zelenskyj: Trump má dosť sily na to, aby sa ho Putin bál
Zároveň znova pohrozil Rusku dôraznými opatreniami, ak prezident Vladimir Putin nebude ochotný pristúpiť k rokovaniam o ukončení vojny. Nové sankcie by „veľmi rýchlo zastavili krviprelievanie“, tvrdí Trump. Zopakoval svoju požiadavku, aby rovnaké opatrenia voči Rusku, aké navrhuje Washington, prijali aj spojenci USA.
Šéf Bieleho dom pred možnosťou nových sankcií varoval už viackrát, no zatiaľ ich neuvalil, pripomenul Reuters s tým, že nedávno zavedenie sankcií podmienil tým, aby Európa úplne prestala nakupovať ruskú ropu. Minister energetiky USA Chris Wright predtým vyzval Slovensko a Maďarsko, aby prestali namietať proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.