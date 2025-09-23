Charlie Kirk, srbskí študenti či palestínski novinári sú medzi nominantmi na Sacharovovu cenu 2025

Európska ľudová strana a Európski konzervatívci a reformisti nominovali novinára a esejistu Andrzeja Poczobuta z poľskej menšiny žijúcej v Bielorusku. Ide o známeho kritika režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a symbolickú osobnosť boja za slobodu a demokraciu v tejto krajine. Poczobuta opakované zadržali a v roku 2021 odsúdili na osem rokov v trestaneckej kolónii za „úmyselné podnecovanie nepriateľstva a nenávisti na národnostnom, náboženskom a sociálnom základe“.Čítajte viac Trump sa modlí za zdravie Lukašenka. Zbližuje sa s ním preto, lebo mu ide o bohatstvo pod zemou?
Progresívna aliancia socialistov a demokratov v EP nominovala novinárov a humanitárnych pracovníkov v konfliktných zónach, ktorých reprezentujú organizácie ako Palestínsky Červený polmesiac, Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom či Združenie palestínskych novinárov. Nominovaní boli aj viacerí reportéri. Organizácie a jednotlivci sa snažia šíriť povedomie o kritickej situácii v oblasti ľudských práv v Pásme Gazy, uvádza EP.
Ďalším nominantom je francúzsko-alžírsky spisovateľ Boualem Sansal, ktorého navrhli Patrioti pre Európu. Bývalý vysokopostavený predstaviteľ ministerstva priemyslu v Alžírku získal niekoľko literárnych ocenení a je známy svojou kritikou islamizmu a alžírskej vlády. V súčasnosti je autor vo väzení pre „spochybňovanie územnej celistvosti“ Alžírska.
Nomináciu od strany Obnovme Európu získali aj srbskí študenti, ktorí iniciovali celonárodné protesty po zrútení strechy železničnej stanice v meste Nový Sad. Incident si vyžiadal 16 obetí a podľa protestujúcich k nemu došlo pre korupciu a zanedbávanie infraštruktúry.
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia spolu so 45 poslancami navrhli na ocenenie Pride pochod v Budapešti za práva LGBTIQ+ ľudí. Pochod sa konal napriek štátnemu zákazu a zaznamenal najväčšiu účasť vo svojej histórii a celkovo siedmu najväčšiu v rámci Európy.
Európa suverénnych národov nominovala politického aktivistu a rečníka z USA Charlieho Kirka. Ten bol spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom mládežníckej organizácie Turning Point USA s cieľom zapojiť študentov a mladých ľudí do politického diania a debát o slobode prejavu. Kirk bol 10. septembra zastrelený na podujatí v areáli kampusu Utah Valley University v americkom štáte Utah.
Poslednými nominovanými sú gruzínska novinárka Mzia Amaglobeliová a gruzínske prodemokratické protestné hnutie, navrhlo ich 61 poslancov EP. Novinárku v roku 2025 zadržali za účasť na protivládnom proteste a odsúdili na dva roky väzenia na základe politicky motivovaných obvinení, píše EP. Stala sa symbolom gruzínskeho prodemokratického protestného hnutia, ktoré sa po voľbách v októbri 2024 postavilo proti vláde strany Gruzínsky sen.Čítajte viac V Gruzínsku zatkli lídra najväčšej opozičnej strany Chabeišviliho, vyzval na "pokojnú revolúciu"
EP od roku 1988 každoročne udeľuje Sacharovovu cenu jednotlivcom či organizáciám, ktoré bránia ľudské práva a základné slobody, dohliadajú na dodržiavanie práv menšín a bojujú za dodržiavanie medzinárodného práva, demokracie a právneho štátu. Ocenenie sa spája so sovietskym fyzikom Andejom Sacharovovom a laureát získa finančnú odmenu vo výške 50.000 eur. Minulý rok získali toto ocenenie venezuelskí opoziční lídri. Nominácie predkladajú politické skupiny, poprípade minimálne 40 poslancov EP. Meno tohtoročného laureáta bude známe 22. októbra.