Macron: Ak Trump ukončí konflikt v Gaze, môže získať Nobelovu cenu za mier

„Nobelova cena za mier je možná len vtedy, ak zastavíte tento konflikt,“ vyhlásil Macron v rozhovore a dodal, že „v súčasnej situácii je len jedna osoba, ktorá by mohla niečo urobiť – americký prezident“. Argumentoval faktom, že práve Spojené štáty Izraelu dodávajú zbrane, „ktoré umožňujú viesť konflikt v Gaze“.
„Musíte vyvinúť tlak na izraelskú vládu, aby zastavila konflikt v Gaze, aby sme konečne oslobodili rukojemníkov,“ ktorých zadržiava Hamas, pokračoval francúzsky líder.Čítajte viac Izrael vidí Gretu Thunbergovú medzi darebákmi. Tvrdí, že v pozadí lodí, ktoré sa plavia ku Gaze, sú aj teroristi
Francúzsko na Valnom zhromaždení OSN uznalo Palestínsky štát. Macron však v utorkovom rozhovore zdôraznil, že tento štát „bude skutočne vytvorený v deň, keď ho uzná Izrael“.Čítajte viac Palestínsky štát uznáva čoraz viac krajín. Izrael robí všetko, aby zabránil jeho vzniku
Existujú obavy, že by Izrael mohol na tento krok Paríža reagovať odvetnými opatreniami, ako je napríklad zatvorenie francúzskeho konzulátu v Jeruzaleme, vysvetľuje agentúra AFP. „Sme pripravení. Naplánovali sme všetky možné scenáre, čo znamená, že nikdy nezostaneme nečinní. Len plánujeme a vždy budeme brániť záujmy Francúzska,“ vyhlásil Macron bez ďalších podrobností.