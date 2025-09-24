ONLINE: Rubio: Nikto nehovoril o zostreľovaní ruských lietadiel, ak neútočia

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 309 dní
6:50 Poľský prezident Karol Nawrocki v utorok na Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN) vyhlásil, že jeho krajina je po narušení vzdušného priestoru ruskými dronmi začiatkom septembra pripravená brániť svoje územie.
„Nesúhlasíme s bezohľadnými provokáciami Moskvy voči nám a iným európskym národom, ktoré testujú naše reakcie a zastrašujú naše spoločnosti,“ vyhlásil poľský prezident. „Poľsko bude vždy reagovať primerane a je pripravené brániť svoje územie. Poľský národ, rovnako ako krajiny strednej a východnej Európy, sa nebudú báť ruských dronov,“ dodal Nawrocki.
Poľský prezident podľa agentúry AFP odkazoval na narušenie vzdušného priestoru jeho krajiny ruskými dronmi začiatkom septembra, ako aj na piatkové narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami.
Americký prezident Donald Trump v utorok taktiež na pôde OSN vyhlásil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO.
6:45 Prezident SR Peter Pellegrini v utorok na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) v New Yorku apeloval na ukončenie prebiehajúcej vojny na Ukrajine, informuje TASR.
6:25 Slovensko by sa mohlo vzdať nákupov ruskej ropy a plynu, pokiaľ by malo alternatívne zdroje. Uviedol to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
6:05 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dostal v relácii CBS Morning otázku k ruským lietadlám vo vzdušnom priestore európskych spojencov:
„Za posledné dva týždne vleteli drony alebo lietadlá z Ruska do poľského vzdušného priestoru, potom do Estónska a teraz naši európski spojenci a NATO hovoria: ak sa to stane znova, zostrelíme ich. Ak sa to stane, sú USA pripravené podieľať sa na zostreľovaní ruských lietadiel?“
„Myslím si, že nikto nehovoril o zostreľovaní ruských lietadiel, pokiaľ neútočia. Myslím si, že ste videli, že NATO reaguje na tieto narušenia tak, ako na ne reagujeme stále, a to znamená, že keď vstúpia do vášho vzdušného priestoru alebo do vašej obrannej zóny, vy sa priblížite a zastavíte ich. A to NATO urobilo a to NATO bude robiť aj naďalej. Spojené štáty sú partnerom v NATO, členom NATO, dôležitým členom – najdôležitejším členom NATO. A myslím si, že včera v Organizácii Spojených národov náš nový veľvyslanec tu, Mike Waltz, jasne povedal, že budeme spolupracovať s našimi spojencami na obrane každého centimetra územia NATO. Tento záväzok zostáva pevný,“ povedal Rubio.Čítajte viac Poľsko hrozí zostrelením ruských lietadiel. Minister Sikorski Moskve: Nechoďte potom fňukať do OSN, boli ste varovaní
„Pokiaľ ide o širšiu otázku vojny, myslíme si, že by sa mala skončiť; chceme, aby sa skončila. Chceme urobiť všetko pre to, aby sa skončila. Tisíce ľudí umierajú. Je to hlúpa smiešna vojna. Musí skončiť a prezident je odhodlaný urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby ju ukončil. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť bod, kedy bude Putin pripravený ju ukončiť, potom má prezident k dispozícii veľmi silné možnosti, ako mu zvýšiť cenu (za vedenie vojny). Dúfame, že sa tomu vyhneme,“ uviedol tiež Rubio.
6:00 Na agresívne správanie Ruska nie je odpoveďou appeasement, ale treba mu čeliť silou a rozhodnú globálnou reakciou, povedal v utorok neskoro večer SELČ český prezident Petr Pavel vo svojom vystúpení pred Bezpečnostnou radou OSN v New Yorku. Rusko sa podľa neho neusiluje o mier, ale v skutočnosti ním aj medzinárodným právom pohŕda a systematicky porušuje základné zásady mierového spolužitia.
„Rusko, ako je všetkým zrejmé, neusiluje o mier,“ zdôraznil Pavol, podľa ktorého Rusko len predstiera pripravenosť na dialóg, zatiaľ čo porušuje základné zásady Charty OSN a snaží sa zabrať ďalšie územia a rozšíriť svoju sféru vplyvu. „A bude v tom pokračovať, kým mu to medzinárodné spoločenstvo bude umožňovať,“ vyhlásil český prezident.
Pavol pripomenul, že Ukrajina už roky dennodenne čelí útokom na civilistov, infraštruktúru a niekedy aj na zahraničné diplomatické misie. „Nedávne návrhy na ‚výmenu územia‘ a pokračujúca vojenská eskalácia svedčia o jeho (ruskom – pozn. ČTK) pohŕdanie mierom a medzinárodným právom. “
Vo svojom niekoľkominútovom prejave tiež „čo najdôraznejšie“ odsúdil nedávne preniknutie ruských dronov do poľského vzdutého priestoru. Podľa Pavla to nebol ojedinelý incident, ale „súčasť zámernej stratégie Ruska zastrašovať svojich susedov a testovať medze medzinárodného práva“. Česko s Poľskom – ale tiež s Estónskom a Rumunskom, ktorých vzdušný priestor Rusko v posledných dňoch tiež narušilo – vyjadruje plnú solidaritu a oceňuje ich rozhodnú reakciu na tento „zjavný akt agresie“, poznamenal.
Český prezident tiež vyslovil presvedčenie, že Ukrajina musí byť kľúčovým aktérom mierových rokovaní a musí schváliť mierovú dohodu. „Agresor nemôže byť odmenený za nezákonné použitie sily; pre spravodlivý a trvalý mier je nevyhnutná zodpovednosť a plná náhrada spôsobených škôd,“ nechal sa tiež počuť.
V závere svojho príhovoru potom Pavol vyzval všetkých členov medzinárodného spoločenstva, a najmä Čínu, aby „prevzali svoju zodpovednosť a prestali umožňovať túto rozvratnú agresívnu vojnu, ktorá hrozí ďalším eskalovaním a ohrozuje globálny mier.“