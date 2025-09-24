Zelenskyj povedal Trumpovi, že by sa Slovensko mohlo vzdať ruskej ropy a plynu

„Podporujeme váš nápad, ako zastaviť nákupy ruskej ropy a plynu. Hovoril som s premiérom Slovenska. Myslím si, že potrebujú nejaké alternatívne cesty a tento nápad podporia,“ uviedol Zelenskyj a dodal, že si nie je istý, či je Slovensko v súčasnosti na takýto krok pripravené. Nevylúčil však, že by sa tak v budúcnosti mohlo stať.Čítajte viac Tlak na Slovensko a Maďarsko pre ruskú ropu neutícha. Ku kritike sa pridal i bývalý predseda Mníchovskej bezpečnostnej konferencie
Podľa ukrajinského prezidenta je v záujme ukončenia vojny nutné vyvolať na Rusko väčší nátlak a to najmä novými európskymi a americkými sankciami. Zelenskyj tiež ocenil Trumpove vyjadrenia, podľa ktorých by Ukrajina mohla získať od Ruska späť celé svoje územie a označil ho za „veľký posun“.
Trump na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v utorok vyhlásil, že Európa musí okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska. Americký prezident vo vystúpení taktiež obvinil Čínu a Indiu, že prostredníctvom nakupovania ruských surovín financujú vojnu na Ukrajine. Tá sa podľa neho neskončí, kým sa nezastavia tieto nákupy.Čítajte viac Stubb ukázal prstom na Fica a Orbána: Financujete ruskú vojenskú mašinériu
Zároveň znova pohrozil Rusku dôraznými opatreniami, ak prezident Vladimir Putin nebude ochotný pristúpiť k rokovaniam o ukončení vojny. Nové sankcie by „veľmi rýchlo zastavili krviprelievanie“, uviedol Trump.
Americký prezident tento mesiac informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska. Keď tak urobia, je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie za predpokladu, že sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako.
Minister energetiky USA Chris Wright predtým vyzval Slovensko a Maďarsko, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska, aby prestali namietať proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.