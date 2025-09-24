Pravda Správy Svet Supertajfún Ragasa zasiahol Hongkong, na Taiwane si vyžiadal najmenej 14 obetí

Supertajfún Ragasa zasiahol Hongkong, na Taiwane si vyžiadal najmenej 14 obetí

Supertajfún Ragasa v stredu ráno zasiahol územie Hongkongu. Pretrhnutie vodnej priehrady na Taiwane si v jeho dôsledku v noci vyžiadalo už najmenej 14 obetí, píše AFP a Reuters.

24.09.2025 07:48
Supertajfún Ragasa Foto: ,
Supertajfún Ragasa v stredu ráno zasiahol územie Hongkongu. Pretrhnutie vodnej priehrady na Taiwane si v jeho dôsledku v noci vyžiadalo už najmenej 14 obetí.
debata

Hongkonská meteorologická služba v stredu nadránom vyhlásila najvyšší varovný stupeň a oznámila, že vietor môže dosahovať rýchlosť až 118 kilometrov za hodinu.

Taiwanské úrady pred 07.00 h miestneho času (01.00 h SELČ) v dôsledku pretrhnutia priehrady v okrese Chua-lien na východe krajiny potvrdili 14 mŕtvych a 18 zranených. Ďalších najmenej 30 ľudí je nezvestných.

Sychravo aj mokro. Počasie nebude vľúdne
Video

Bariérové jazero vzniklo po zosuvoch pôdy po predchádzajúcich silných dažďoch na riedko osídlenom východe Taiwanu, v utorok popoludní sa jeho brehy pretrhli a vylialo sa na mesto Kuang-fu. Taiwan zaznamenal v dôsledku tajfúnu na východe krajiny približne 70 centimetrov zrážok.

Podľa miestnej vlády sa približne 60 percent z 8500 tamojších obyvateľov mesta rozhodlo pre „vertikálnu evakuáciu“ a ukryli sa na vyšších poschodiach svojich domov.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #tajfún #Hongkong