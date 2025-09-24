VIDEO: Počuj, blokuješ ulicu, telefonoval Macron Trumpovi. Pre prejazd prezidentskej kolóny musel ísť i on pešo

Macrona a jeho delegáciu zastavila polícia po večernom odchode zo sídla OSN. „Mám so sebou desať ľudí. Idem na francúzske zastúpenie,“ povedal Macron zástupcovi bezpečnostných zložiek. Ten mu s ospravedlneniami vysvetlil, že nemôže prejsť, pretože ulicu zablokovali z dôvodu prejazdu prezidentského konvoja, píše agentúra AFP.
Francúzsky prezident nečakané zdržanie využil a Trumpovi zatelefonoval. „Ako sa máš? Hádaj, čo? Musím čakať na ulici, lebo je kvôli tebe všetko zablokované,“ oznámil americkému prezidentovi. Pri telefonáte, ktorý natočili francúzske médiá, ho tiež požiadal o krátke rokovanie za prítomnosti Kataru a USA o situácii v Pásme Gazy.Čítajte viac Krutý odkaz Trumpa pre Európu: Vaše krajiny idú do pekla. OSN podľa neho financuje útoky na západné krajiny
„Prezident využil príležitosť a zavolal Donaldovi Trumpovi, zatiaľ čo išiel pešo. Viedol s ním veľmi vrelý a priateľský rozhovor, počas ktorého sa zaoberali niekoľkými medzinárodnými otázkami,“ uviedol následne Macronov tím. Francúzsky prezident mohol podľa médií pokračovať v ceste po niekoľkých minútach, keď sa cesta znovu otvorila.Čítajte viac Macron: Ak Trump ukončí konflikt v Gaze, môže získať Nobelovu cenu za mier
Macron sa podľa AFP chystal na večeru s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Keď sa dozvedel o uzavretí ciest pre prejazd amerického prezidenta, rozhodol sa ísť pešo. Francúzsky prezident opúšťal sídlo OSN, kde predtým v mene svojej krajiny uznal nezávislý Štát Palestína.