Pravda Správy Svet VIDEO: Počuj, blokuješ ulicu, telefonoval Macron Trumpovi. Pre prejazd prezidentskej kolóny musel ísť i on pešo

VIDEO: Počuj, blokuješ ulicu, telefonoval Macron Trumpovi. Pre prejazd prezidentskej kolóny musel ísť i on pešo

Francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi zablokovala v New Yorku cestu zo sídla OSN kolóna jeho amerického kolegu Donalda Trumpa. Macron, ktorý sa v meste zúčastňuje na Valnom zhromaždení OSN, situáciu využil na telefonát s americkým prezidentom, informovali tlačové agentúry.

24.09.2025 07:55
debata (2)
Macronovo auto zablokoval Trump, zatelefonovali si
Video

Macrona a jeho delegáciu zastavila polícia po večernom odchode zo sídla OSN. „Mám so sebou desať ľudí. Idem na francúzske zastúpenie,“ povedal Macron zástupcovi bezpečnostných zložiek. Ten mu s ospravedlneniami vysvetlil, že nemôže prejsť, pretože ulicu zablokovali z dôvodu prejazdu prezidentského konvoja, píše agentúra AFP.

Francúzsky prezident nečakané zdržanie využil a Trumpovi zatelefonoval. „Ako sa máš? Hádaj, čo? Musím čakať na ulici, lebo je kvôli tebe všetko zablokované,“ oznámil americkému prezidentovi. Pri telefonáte, ktorý natočili francúzske médiá, ho tiež požiadal o krátke rokovanie za prítomnosti Kataru a USA o situácii v Pásme Gazy.

Americký prezident Donald Trump, OSN Čítajte viac Krutý odkaz Trumpa pre Európu: Vaše krajiny idú do pekla. OSN podľa neho financuje útoky na západné krajiny

„Prezident využil príležitosť a zavolal Donaldovi Trumpovi, zatiaľ čo išiel pešo. Viedol s ním veľmi vrelý a priateľský rozhovor, počas ktorého sa zaoberali niekoľkými medzinárodnými otázkami,“ uviedol následne Macronov tím. Francúzsky prezident mohol podľa médií pokračovať v ceste po niekoľkých minútach, keď sa cesta znovu otvorila.

macron, trump Čítajte viac Macron: Ak Trump ukončí konflikt v Gaze, môže získať Nobelovu cenu za mier

Macron sa podľa AFP chystal na večeru s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Keď sa dozvedel o uzavretí ciest pre prejazd amerického prezidenta, rozhodol sa ísť pešo. Francúzsky prezident opúšťal sídlo OSN, kde predtým v mene svojej krajiny uznal nezávislý Štát Palestína.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Emmanuel Macron #Donald Trump #Valné zhromaždenie OSN