Niekoľko hodín so zbraňou sledoval Trumpa. Súd ho uznal za vinného z pokusu o atentát

Ryana Routha (59) uznali za vinného vo všetkých piatich bodoch obžaloby a hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Vynesenie rozsudku je naplánované na 18. decembra.Čítajte viac Muž zadržaný po streľbe v blízkosti Trumpa bol priaznivcom Ukrajiny
Routh podľa poroty 15. septembra 2024 mieril puškou z krovia vedľa Trumpovho golfového ihriska v meste West Palm Beach na Floride, kde republikánsky prezidentský kandidát hral golf. Hlaveň pušky zbadal agent tajnej služby USA (USSS), ktorý na Routha viackrát vystrelil. Podozrivý sa dal na útek a zadržali ho na diaľnici v susednom okrese. Routh pri incidente zo svojej zbrane nevystrelil a nemal priamy výhľad na Trumpa, od ktorého bol vzdialený niekoľko stoviek metrov.
Routh všetky obvinenia poprel a na súde sa zastupoval sám. Podľa viacerých amerických médií sa po prečítaní verdiktu poroty pokúsil ublížiť si perom, ale stráž mu v tom včas zabránila.
Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social napísal, že v prípade figuroval „zlý muž so zlým úmyslom“ a poďakoval sa svedkovi, ktorého informácie vyšetrovateľom pomohli k zatknutiu.