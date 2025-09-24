Flotila propalestínskych aktivistov s Gretou Thunbergovou smerujúcich do Gazy sa stala terčom dronov

„Viacero dronov, neidentifikované objekty zhadzované, narušená komunikácia a z viacerých lodí bolo počuť výbuchy,“ uviedla Global Sumud Flotilla (GSF) vo vyhlásení. „Tieto psychologické operácie zažívame na vlastnej koži, práve teraz, ale nedáme sa zastrašiť,“ dodala.Čítajte viac Izrael vidí Gretu Thunbergovú medzi darebákmi. Tvrdí, že v pozadí lodí, ktoré sa plavia ku Gaze, sú aj teroristi
Nemecká ľudskoprávna aktivistka Yasemin Acarová vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Instagram povedala, že päť plavidiel bolo terčom útoku. Vo videu predtým uviedla, že aktivisti spozorovali 15 až 16 dronov, ich rádiá boli narušené, pričom bolo počuť hlasnú hudbu.
Skupina CODEPINK tvrdí, že „sily izraelskej okupačnej entity podnikli najmenej 11 útokov“ na flotilu, ktorá sa nachádza približne 1100 kilometrov od Pásma Gazy.
GSF zverejnila v stredu na sociálnych sieťach video, na ktorom bolo podľa nich vidieť zábleskové granáty. Aktivisti uviedli, že proti lodiam boli použité „výbušné svetlice a predpokladané chemikálie“, ako aj „neidentifikované drony a rušenie komunikácie.“
Ako pripomína The Guardian, GSF pred dvoma týždňami hlásila, že pri brehoch Tuniska dronmi zasiahli člny tejto humanitárnej flotily, pričom nikto nebol zranený.
Táto flotila, ktorej súčasťou je aj švédska aktivistka Greta Thunbergová, írsky herec Liam Cunningham či Mandla Mandela, vnuk bývalého juhoafrického prezidenta a nositeľa Nobelovej ceny za mier Nelsona Mandelu, vyplávala v auguste zo Španielska a postupne sa k nej pridávali lode z ďalších prístavov.
V súčasnosti má flotila 51 lodí, z ktorých väčšina sa nachádza pri gréckom ostrove Kréta.
Izrael, ktorý uvalil na Gazu námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujalo militantné hnutie Hamas, v pondelok uviedol, že nedovolí, aby sa flotila dostala do palestínskej enklávy. Už v júni aj júli Izrael zablokoval dva pokusy aktivistov o prelomenia blokády. Izraelské sily posádky zadržali a deportovali.