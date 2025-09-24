Jasné posolstvo z Kremľa: Neostáva nám nič iné, len pokračovať vo vojne. Ide o budúcnosť Ruska

„Pokračujeme v našej špeciálnej vojenskej operácii, aby sme zaistili naše záujmy a dosiahli ciele, ktoré prezident našej krajiny stanovil od samého začiatku. A robíme to pre súčasnosť a budúcnosť našej krajiny, pre mnoho ďalších generácií. Preto nemáme inú alternatívu,“ uviedol hovorca ruského prezidenta.
„V našich (rusko-amerických) vzťahoch sa jeden prístup zameriava na odstránenie dráždivých faktorov. Tento prístup však postupuje pomaly. Jeho výsledky sa blížia nule,“ vyhlásil hovorca Peskov.
Pokiaľ Rusko nie je ochotné dohodnúť sa na mieru vo vojne proti Ukrajine, sú Spojené štáty pripravené zaviesť proti nemu veľmi silné clá, povedal Trump na Valnom zhromaždení OSN. Zároveň vyzval európske krajiny, aby proti Rusku podnikli rovnaké kroky a aby okamžite prestali kupovať od Ruska ropu. Americký prezident po utorkovom stretnutí v New Yorku s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským tiež uviedol, že by Kyjev s podporou EÚ a NATO mohol dobyť späť všetky územia, ktoré stratil kvôli ruskej invázii, a možno by mohol zájsť aj ďalej. Trumpove vyjadrenia predstavovali výrazný obrat oproti skorším výzvam, aby Ukrajina urobila územné ústupky Rusku výmenou za mier.Čítajte viac Trump rokoval so Zelenským: Ukrajina by mohla dobyť svoje územie späť a možno zájsť aj ďalej. Štáty NATO by mali ruské stroje vo svojom vzdušnom priestore zostreliť
Peskov podľa agentúry TASS odmietol Trumpovo prirovnanie Ruska k „papierovému tigru“. „Rusko vôbec nie je tiger. Rusko je skôr spájané s medveďom. Papierové medvede neexistujú, ale Rusko je skutočný medveď,“ vyhlásil Putinov hovorca. „Tu nie je vôbec nič papierové, Rusko si uchováva svoju odolnosť, svoju makroekonomickú stabilitu,“ dodal. Problémy, ktoré Rusko pociťuje v rôznych odvetviach, podľa hovorcu súvisia s ekonomickými obmedzeniami, sankciami a tiež s globálnymi ekonomickými otrasmi.
Hovorca tiež vyhlásil, že Putin a Trump majú také vzťahy, že môžu diskutovať aj o pálčivých problémoch, vrátane Ukrajiny. Usúdil tiež, že Trump „nemôže nevidieť“ pripravenosť Ruska na mierové urovnanie s Ukrajinou, a zdôraznil, že ruský prezident vysoko oceňuje odhodlanie Trumpovo odhodlanie dosiahnuť mier. Súčasne ale podľa agentúry Interfax vyjadril poľutovanie nad tým, že americká strana všetky rozhovory a všetky otázky spolupráce vzťahuje „len na ukrajinské urovnanie“.