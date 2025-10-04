Ako víťaz českých volieb vstupoval do politiky? Moderátorovi daroval salámu a bál sa, že ho zastrelia

V novembri 2011 pozval Babiša do svojej televíznej talkshow zabávač Jan Kraus. Hosť mu priniesol salámu ako darček. Trvanlivú salámu s názvom Kmotr. „Je to jediná možnosť, ako môžete zožrať ‚kmotra’, lebo tých skutočných nemôžete zožrať," povedal Babiš Krausovi. Výraz kmotr sa v češtine používa na označenie hochštaplerov v bielom golieri napojených na politikov. Súvisí to so svetoznámym filmom Krstný otec o mafiánskej rodine Corleoneovcov.
Na „kmotrov" prišla opäť reč, keď sa Kraus opýtal Babiša, z čoho má strach. „Bojím sa, že ma tí ‚kmotrovia’ zastrelia, napríklad. Pretože som ako prvý tu povedal to, čo všetci hovoria. Je tu nejaká skupinka, ktorá nepozná mieru. Ide v miliardách. Zrátal som, že v Česku sme od revolúcie prehajdákali rádovo dvetisíc miliárd korún," odpovedal veľkopodnikateľ, ktorý mal namierené do politiky.Čítajte viac Bude mať Česko zahraničnú politiku na štyri svetové strany ako Slovensko? Analytik vyhodnotil povolebné scenáre
V máji 2012 sa občianske hnutie zmenilo na politické hnutie. Názov zostal, do povedomia voličov sa vryla skratka ANO. V predčasných voľbách v októbri 2013 politický nováčik výrazne uspel. Babišovci získali 18,65 percenta hlasov, boli na druhom mieste za víťaznými sociálnymi demokratmi. V januári 2014 vytvorili koaličnú vládu spolu s ľudovcami (tieto tri politické subjekty mali väčšinu 111 hlasov v 200-člennej Poslaneckej snemovni).
Na jar 2017 vznikol konflikt medzi ministrom financií Babišom a premiérom Bohuslavom Sobotkom, ktorý vyslovil pochybnosti o podnikaní lídra ANO vlastniaceho koncern Agrofert. Babiš tvrdil, že Sobotka ho chcel politicky zlikvidovať. Premiér nakoniec podal návrh na odvolanie z funkcie ministra financií.
Bola to politická facka od Sobotku, ale Babiša nemohla veľmi zabolieť, pretože sa už takpovediac zvolebnievalo a prieskumy verejnej mienky predpovedali víťazstvo ANO. Vo voľbách, ktoré sa uskutočnili v októbri 2017, dominovali babišovci so ziskom bezmála 27 percent hlasov, naopak, sociálna demokracia sa prepadla na necelých 7,3 percenta.Čítajte viac Staronový premiér Babiš? Pavel hľadá cesty, ako šéfa ANO odstaviť. Expert: Bolo by to v súlade s ústavou
Babiš najprv vytvoril menšinovú vládu z členov ANO a nestraníkov, pretože pre väčšinovú vládu nenašiel možných partnerov. Nezískala však dôveru poslancov, takže niekoľko mesiacov vládla v demisii. V lete 2018 sa Babiš dohodol na spolupráci s novým lídrom sociálne demokracie Janom Hamáčkom. Vznikla menšinová dvojkoalícia, ktorú v Poslaneckej snemovni tolerovali komunisti.
Čo sa týka možného prijatia eura, Babiš vtedy aj v súčasnosti vystupuje proti nemu. „Nazdávam sa, že pre Českú republiku predstavuje euro viac nevýhod ako výhod. Eurozóna potrebuje reformu," povedal na jeseň 2017 v rozhovore pre Pravdu. Poznamenal, že prípadné stanovenie konkrétneho dátumu pristúpenia k euru musí zodpovedať ekonomickým záujmom Českej republiky. „Navyše nesmieme dopustiť to, čo sa stalo napríklad na Slovensku, aby sa po prijatí spoločnej meny skokovo zdražovalo," dodal.
Babiš v tomto interview odmietol nálepku, ktorú mu dávajú jeho kritici: „Populista nie som. Keby som ním bol, tak by som ako minister financií nezaviedol elektronickú evidenciu tržieb (EET), čo naše hnutie stálo vo voľbách veľa hlasov, ktoré, naopak, získali občianski demokrati. Som pragmatik." EET presadil v roku 2015. Označuje ho za najväčší projekt od 1989 v boji proti daňovým únikom. „Len v reštauráciách sa odhadovali daňové úniky na 9,5 miliardy korún ročne. Vďaka EET sme až do pandémie koronavírusu získali do štátnej kasy o 33 miliárd viac," zdôrazňuje ANO na svojej webovej stránke.
Neskôr Babiš zažil dve politické prehry. Lepšie povedané, v prvom prípade Pyrrhovo víťazstvo. Voľby na jeseň 2021 síce jednoznačne vyhralo ANO, ale sociálni demokrati i komunisti z Poslaneckej snemovne vypadli. Babišovo hnutie nemalo koaličný potenciál, spojili sa proti nemu stredopravicové strany, ktoré vytvorili vládu na čele s Petrom Fialom.Čítajte viac Fiala hovorí o predavačovi strachu a Babiš o najväčšom strašidle. Rozhodnú o novej vláde kamaráti z detstva?
V januári 2023 sa Babiš pokúsil dostať na Pražský hrad. Z prvého kola prezidentských volieb postúpil z druhé miesta, keď získal len o pol percenta menej hlasov ako nezávislý kandidát Petr Pavel. Finále však už bolo jasnou záležitosťou tohto generála vo výslužbe: Pavla podporilo 58,32 % voličov, Babiša 41,68 %.
„Radosť zo života, úsmevy a spokojnosť vystriedali starosti, sklamanie a vyčerpanie. Cítim, akí ste už unavení. Ako toho máte dosť," prihováral sa Babiš teraz v predvolebnej kampani voličom na webovej stránke ANO. Po víťazstve v parlamentných voľbách bude mať príležitosť zmeniť to, čo tiež prízvukoval voličom: „Už máte dosť drahoty a neustáleho rastu cien energií, potravín, liekov alebo bývania."