Tínedžer pobodal učiteľku v škole pri Štrasburgu

Študent podľa informácií regionálneho spravodajského webu Dernières nouvelles d'Alsace zaútočil na učiteľku hudobnej výchovy priamo v triede krátko po ôsmej hodine. Potom sa snažil utiecť, o niekoľko minút ho však dopadla polícia.
Francúzske médiá podotýkajú, že podobných útokov v školách v krajine v posledných rokoch pribúda, čo otvorilo diskusiu o možnosti sprísnenia trestov pre mladých páchateľov trestných činov. Predchádzajúci útok sa stal pred dvoma týždňami, keď bývalý študent pobodal učiteľku a študenta strednej školy v Antibes na juhu Francúzska.Čítajte viac Útok nožom na strednej škole. Útočník pobodal dvoch ľudí, učiteľku ťažko zranil