Pravda Správy Svet Tínedžer pobodal učiteľku v škole pri Štrasburgu

Tínedžer pobodal učiteľku v škole pri Štrasburgu

Štrnásťročný študent dnes ráno pobodal učiteľku v budove strednej školy v meste Benfeld neďaleko Štrasburgu. Päťdesiatšesťročná žena má zranenia v tvári, jej život ale nie je ohrozený, informujú francúzske médiá. Útočníka zadržala na úteku polícia, jeho motív zatiaľ nie je jasný.

24.09.2025 11:21
debata (1)

Študent podľa informácií regionálneho spravodajského webu Dernières nouvelles d'Alsace zaútočil na učiteľku hudobnej výchovy priamo v triede krátko po ôsmej hodine. Potom sa snažil utiecť, o niekoľko minút ho však dopadla polícia.

Francúzske médiá podotýkajú, že podobných útokov v školách v krajine v posledných rokoch pribúda, čo otvorilo diskusiu o možnosti sprísnenia trestov pre mladých páchateľov trestných činov. Predchádzajúci útok sa stal pred dvoma týždňami, keď bývalý študent pobodal učiteľku a študenta strednej školy v Antibes na juhu Francúzska.

mim1, nôž, útok, mimoriadne1 Čítajte viac Útok nožom na strednej škole. Útočník pobodal dvoch ľudí, učiteľku ťažko zranil
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Francúzsko #Štrasburg #útok nožom