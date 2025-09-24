Pravda Správy Svet Meškania, dlhé čakania i zrušené lety. Berlínske letisko má po kyberútoku naďalej problémy pri odbavovaní

Cestujúci na letisku Berlín-Brandenbursko (BER) sa v stredu a v nasledujúcich dňoch po kybernetickom útoku na IT systém letiska musia pripraviť na pokračujúce meškania, zrušenia letov a dlhé čakanie, povedal hovorca letiska pre agentúru DPA, píše TASR.

Cestujúci stoja na letisku Berlín Brandenburg (BER) v nemeckom Schönefelde po kybernetickom útoku na európske letiská 22. septembra 2025.
„Spoločnosť nás informovala, že môže trvať ešte niekoľko dní, kým bude systém plne funkčný,“ informoval hovorca. Cestujúcim sa odporúča, aby si u svojich leteckých spoločností overili, či ich lety neboli zrušené. Zástupcovia letiska ich tiež žiadajú, aby využili online check-in alebo samoobslužné kiosky, ktoré ponúka 19 leteckých spoločností.

Od utorka rána môžu zamestnanci priraďovať batožinu ku konkrétnym letom, a nie len k leteckým spoločnostiam, čo mierne urýchľuje prevádzku, ale veľké množstvo batožiny naďalej zaťažuje personál i priestor. Niektorí cestujúci sa pokúsili prejsť bezpečnostnou kontrolou s veľkými kuframi ako príručnou batožinou, uviedol hovorca letiska. Vyzval ich preto, aby tak nerobili.

V dôsledku piatkového kybernetického útoku prebieha odbavenie cestujúcich, nástup do lietadla a manipulácia s batožinou v obmedzenom režime. Podľa Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) išlo o útok škodlivého softvéru „ransomware“, ktorý šifruje dáta a systémy a za ich odblokovanie požaduje platbu.

Aj ďalšie veľké letiská vrátane Dublinu, Bruselu a londýnskeho letiska Heathrow čelili narušeniam prevádzky aj niekoľko dní po útoku. Ostatné veľké nemecké letiská neboli útokom ovplyvnené.

