Vyšetroval vraždu Nemcova, strieda Putinovu spolužiačku. Ruský generálny prokurátor sa stal šéfom Najvyššieho súdu

Horná komora ruského parlamentu - Rada federácie - v stredu potvrdila Igora Krasnova vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu Ruskej federácie, informovali ruské médiá.

24.09.2025 11:41
Ruský generálny prokurátor Igor Krasnov počúva prejav ruského vodcu Vladimira Putina počas zasadnutia rady generálneho prokurátora v Moskve v Rusku v stredu 19. marca 2025.
Pozícia predsedu Najvyššieho súdu sa uvoľnila v júli po smrti predchádzajúcej predsedníčky Iriny Podnosovovej, ktorá bola spolužiačkou prezidenta Vladimira Putina, informuje TASR. Podnosová vo veku 72 rokov podľahla rakovine.

Igor Krasnov bol jediným kandidátom, ktorý sa o túto funkciu uchádzal. Krátko predtým mu Putin udelil titul „Ctihodný právnik Ruska“.

Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), Krasnova na poste generálneho prokurátora nahradí Alexandr Gucan, bývalý splnomocnenec prezidenta v Severozápadnom federálnom okruhu. Rada federácie dnes uskutočnila konzultácie o jeho kandidatúre, po ktorých Putin podpísal dekrét o jeho vymenovaní.

Krasnov v minulosti pracoval na generálnej prokuratúre a vo Vyšetrovacom výbore Ruskej federácie, kde viedol vyšetrovanie pokusu o atentát na politika Anatolija Čubajsa, vyšetroval vraždy advokáta Stanislava Markelova a novinárky Anastasije Baburovovej nacionalistami i vraždu politika Borisa Nemcova, ktorej objednávateľ zostáva neznámy.

V roku 2020 bol Krasnov vymenovaný za generálneho prokurátora. Od marca 2021 sú naňho uvalené sankcie EÚ kvôli pokusu o otrávenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Po vypuknutí vojny na Ukrajine bol Krasnov zaradený na sankčné zoznamy v Spojenom kráľovstve, USA, Kanade, Austrálii, na Ukrajine, v Japonsku a na Novom Zélande.

RFE/RL doplnila, že pod Krasnovovým vedením generálna prokuratúra rozšírila svoje kontrolné právomoci, začala konania proti opozičným skupinám vrátane nadácie Fond boja proti korupcii (FBK), ktorý svojho času založil Navaľnyj, a po vypuknutí vojny na Ukrajine sa aktívne podieľala na prenasledovaní protivojnových aktivistov. V roku 2021 generálna prokuratúra zlikvidovala centrum pre ľudské práva Memorial a iniciovala aj zhabanie majetku súkromných spoločností a jeho prevod pod štátnu kontrolu.

Nadácia FBK pred niekoľkými dňami zverejnila výsledky svojho vyšetrovania týkajúceho sa podnikania Krasnovovej manželky a nehnuteľností registrovaných na jeho príbuzných vrátane bytu s rozlohou 304 metrov štvorcových zapísaného na meno jeho dvojročného syna.

