Hrôza v centre Bangkoku: Desiatky metrov hlboká prepadlina pohltila cestu, odhalila prasknuté potrubie

Približne 50-metrová prepadlina strhla elektrické vedenie a odhalila prasknuté potrubie, z ktorého vytryskla voda. Diera vznikla v obytnej štvrti, a to rovno pred fakultnou nemocnicou i policajnou stanicou. Desiatky policajtov a mestských zriadencov oblasť ohradili.
Prepadlina podľa predstaviteľa miestneho úradu na zvládanie katastrof pravdepodobne vznikla v dôsledku nedávnych silných dažďov a nedostatočne utesneného potrubia. „Potrubie presakovalo – voda z potrubia erodovala (zem) pod cestou, čo viedlo k tejto nehode,“ povedal. Dodal, že dosiaľ z miesta neboli hlásení nijakí zranení.
Prepadlina strhla aj rozostavanú stanicu metra, ktorú stavia štátna spoločnosť Mass Rapid Transit Authority. Tá uviedla, že príčinu zrútenia prešetrí.
Evakuovaná bola policajná stanica, ktorá sa nachádza oproti prepadline aj okolité obytné budovy. Vadžirova nemocnica, spadajúca pod lekársku fakultu miestnej univerzity, informovala, že pozastavuje poskytovanie tzv. ambulantných služieb. Dodala však, že sa ich pokúsi obnoviť čo najskôr.