V Budapešti sa búria taxikári: hrozia radikálnymi metódami kvôli novej regulácii

Organizácia na ochranu záujmov taxikárov avizovala, že ak požiadavky taxikárov nebudú akceptované, tak sa „uchýlia k radikálnejším metódam rokovania“.
Novela nariadenia o taxíkoch z roku 2013 má zaviesť prísnejšie pravidlá pre platby bankovou kartou, údaje o jazdách by mali byť poskytnuté budapeštianskej dopravnej spoločnosti BKK, viedli by sa podrobnejšie záznamy o taxikároch a ich vozidlách, pričom by sa zaviedla povinnosť uvádzať meno vodiča.
Podľa servera 24.hu bola v stredu ráno zaplnená taxíkmi celá ulica Városház utca a zaplnené nimi bolo aj Námestie hrdinov. Na tabuli umiestnenej na jednom z taxíkov bola sformulovaná požiadavka „Zvýšenie cestovného z dôvodu inflácie“.
Taxikári považujú za problematické, že cestovné nebolo zvýšené. Obmedzovanie počtu taxikárov nepovažujú za opodstatnené, podľa nich nelegálni prepravcovia osôb nie sú z trhu vytláčaní, pričom legálni poskytovatelia služieb čelia sprísneniam. Organizátori protestu preto žiadajú odmietnutie novely.