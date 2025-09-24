Pravda Správy Svet V Budapešti sa búria taxikári: hrozia radikálnymi metódami kvôli novej regulácii

Vyše sto taxikárov sa v stredu zhromaždilo na budapeštianskom Námestí hrdinov (Hősök tere) a na ulici Városház utca na protest proti novele nariadenia o taxíkoch, o ktorej rokuje zastupiteľstvo hlavného mesta. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Účastníci taxikárskej demonštrácie protestujú proti plánovanej novele nariadenia o taxíkoch hlavného mesta na Námestí hrdinov v Budapešti 24. septembra 2025.
Organizácia na ochranu záujmov taxikárov avizovala, že ak požiadavky taxikárov nebudú akceptované, tak sa „uchýlia k radikálnejším metódam rokovania“.

Novela nariadenia o taxíkoch z roku 2013 má zaviesť prísnejšie pravidlá pre platby bankovou kartou, údaje o jazdách by mali byť poskytnuté budapeštianskej dopravnej spoločnosti BKK, viedli by sa podrobnejšie záznamy o taxikároch a ich vozidlách, pričom by sa zaviedla povinnosť uvádzať meno vodiča.

Podľa servera 24.hu bola v stredu ráno zaplnená taxíkmi celá ulica Városház utca a zaplnené nimi bolo aj Námestie hrdinov. Na tabuli umiestnenej na jednom z taxíkov bola sformulovaná požiadavka „Zvýšenie cestovného z dôvodu inflácie“.

Taxikári považujú za problematické, že cestovné nebolo zvýšené. Obmedzovanie počtu taxikárov nepovažujú za opodstatnené, podľa nich nelegálni prepravcovia osôb nie sú z trhu vytláčaní, pričom legálni poskytovatelia služieb čelia sprísneniam. Organizátori protestu preto žiadajú odmietnutie novely.

