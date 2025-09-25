Český jarmok ponúka veľmi lacné potraviny. Kto hovorí o vstupenke do strašidelného zámku?

Český jarmok, ako sa nazýva podujatie, ktoré SPD pripravila pre voličov, ponúka maslo za 39 českých korún (Kč) a 8 Kč stojí cibuľa aj kilogram zemiakov. Kto je hladný a má smäd, v stánkoch si môže kúpiť klobásu s chlebom a horčicou (28 Kč) a čapované pivo (15 Kč). Čiže dokopy za 43 korún, čo je približne len 1,8 eura. „Na jarmoku nájdete rýdzo české potraviny za poctivé ceny, hudbu, program pre deti aj možnosť osobne sa stretnúť s našimi hosťami," láka SPD ľudí na svojej webovej stránke.
Čo považuje toto politické hnutie za poctivé ceny? „Ukazujeme, že keď odpadnú nadmerné marže, potraviny môžu stáť zlomok toho, čo platíme dnes. Keď to dokážeme zohnať lacnejšie na jarmoku, prečo to nejde v bežnom obchode?"
Okamurovci sľubujú lacnejšie potraviny
Z najnovšieho prieskumu agentúry STEM vyplýva, že SPD by volilo 12 percent opýtaných Čechov. Je pravdepodobné, že hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša, ktoré nepochybne zvíťazí vo voľbách do Poslaneckej snemovne, bude musieť spolupracovať s SPD pri zostavovaní novej vlády. (Voľby sa uskutočnia 3. a 4. októbra.)
Nacionalistické krajne pravicové hnutie na čele s Tomiom Okamurom stavilo na jarmoky po dobrých skúsenostiach z predvolebnej kampane na jeseň 2021. Pred štyrmi rokmi SPD dokonca predávalo kilo zemiakov len za necelých 5 Kč. A kilogram bravčového pleca stál iba 54 Kč. Samozrejme, že tí, čo prišli, odchádzali s plnými taškami, a podobne to vyzerá teraz. Okamurovci sľubujú, že ak sa dostanú do vlády, Česi budú nakupovať výrazne lacnejšie.
Bravčové plece za 54 korún
Bolo by to však reálne? „Kampaň sľubuje nesplniteľné. Bez dotácií alebo bez zásadných regulácií obchodu sú také ceny nereálne," napísal už vtedy server SeznamZprávy s odvolaním sa na tvrdenie výrobcov potravín. „Bravčové plece za 54 korún? To je hlúposť, keď kupujeme bravčové polovičky za 42 korún," upozornil majiteľ mäsokombinátu Karel Pilčík. Zdôraznil, že 54 Kč by mohla byť výrobná cena, ale určite nie na pultoch.
Aj teraz SPD čelí kritike, že klame voličov. Obchodníci vyčítajú okamurovcom, že ponuka na ich jarmokoch vôbec neodzrkadľuje skutočný obraz na trhu. „SPD totiž predáva potraviny za výkupné ceny od poľnohospodárov, marže reťazcov zahŕňajú aj náklady na prevádzku obchodu a mzdy zamestnancov," konštatoval Český rozhlas.
Hovorkyňa SPD Lenka Čejková, naopak, hovorí, že hnutie neponúka nesplniteľné sľuby: „Jarmoky ukazujú, že ceny v reťazcoch majú až päťnásobnú prirážku v porovnaní s výkupom. SPD túto nespravodlivosť po voľbách napraví," citoval ju Český rozhlas.
Zhovievavý k Rusku, kritický k Ukrajincom
Okamurovci sa tvária pred voľbami sebavedomo: trúfajú si na väčší zisk hlasov, ako im predpovedajú prieskumy verejnej mienky. „Verím, že dostaneme 15 percent hlasov," poznamenal jeden z hlavných predstaviteľov SPD Miroslav Ševčík.
Členovia dosluhujúcej koalície by považovali podiel okamurovcov na výkone moci za pohromu. „Keby po voľbách vznikla vláda ANO, SPD a Stačilo!, bola by to vstupenka do strašidelného zámku," povedal poslanec Občianskej demokratickej strany Jan Skopeček v debate televíznej stanice CNN Prima News. (Stačilo! je krajne ľavicové politické zoskupenie, STEM mu nameral preferencie 7,7 %).
Prečo sa Skopeček zmienil o strašidlách? V prípade zahraničnej politiky je Okamura úplným opakom predstáv dosluhujúcej českej vlády. Líder SPD totiž podporuje zrušenie alebo aspoň zmiernenie protiruských sankcií a hovorí o „provokáciách NATO proti Moskve". Zároveň sa Ruska nepriamo zastáva, keď o ňom vyhlasuje, že jemu nič zlé neurobilo. Naopak, o Ukrajincoch rozpráva, že Čechom škodia, pretože tí, čo získali azyl, podľa neho domácim ľuďom berú prácu.
Varovne zdvihnutý prst Fialu
Okamura presadzuje prijatie zákona o referende, aby Česi mohli odpovedať na otázku, či si želajú vystúpiť z Európskej únie aj zo Severoatlantickej aliancie. Je to jeden z hlavných bodov programu SPD. U babišovcov by však nepochodili. „Referendum sa nemôže vzťahovať na oblasť bezpečnosti a strategického ukotvenia Českej republiky v nadnárodných zoskupeniach typu NATO a EÚ," podčiarkol podpredseda ANO Karel Havlíček pre server Novinky.
Premiér a líder Občianskej demokratickej strany Petr Fiala však vidí v prípadnej spolupráci ANO a SPD veľkú hrozbu. „V októbrových voľbách ide naozaj o všetko. Okamura si jasne vypýtal u Babiša ministerstvá obrany, vnútra, priemyslu, školstva a zahraničných vecí. Keby sa tieto úrady dostali do rúk extrémistov, znamenalo by to absolútnu stratu dôveryhodnosti a povesti Česka ako spoľahlivého partnera a otočku smerom ku Kremľu. Naša krajina by sa stala trójskym koňom Moskvy v srdci Európy," napísal Fiala na sociálnej sieti X.