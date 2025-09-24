Irán obnovuje raketové továrne po izraelskom útoku. Satelitné zábery odhalili kľúčový detail

Obnova raketového programu je pre Irán kľúčová – pripúšťa totiž ďalšie kolo vojny s Izraelom. Po tom, ako nedávna vojna zdecimovala jeho systémy protivzdušnej obrany, sú rakety jedným z mála vojenských odstrašujúcich prostriedkov, ktoré má Irán k dispozícii.
Experti na rakety pre agentúru AP uviedli, že získanie miešačov je pre Teherán hlavným cieľom najmä pre to, že sa pripravuje na možné opätovné uvalenie sankcií zo strany OSN. Tieto sankcie, ktoré by mohli byť oznámené koncom septembra, by okrem iného penalizovali akýkoľvek rozvoj raketového programu.
Tieto prístroje, známe ako planetárne miešače, majú lopatky, ktoré sa otáčajú okolo centrálneho bodu – podobne ako obiehajúce planéty -, čo umožňujú lepšie premiešanie komponentov ako iné typy zariadení. Irán by ich mohol kúpiť od Číny, kde – ako tvrdia experti a americkí predstavitelia – aj v minulosti nakupoval zložky raketového paliva a ďalšie komponenty.
„Ak sa im podarí znovu získať niektoré kľúčové položky, ako sú planetárne miešače, potom táto infraštruktúra stále existuje a je pripravená na opätovné spustenie,“ upozornil Sam Lair z výskumného Centra Jamesa Martina pre štúdiá o nešírení zbraní, ktorý skúmal raketové lokality v Iráne.
Irán má základne na výrobu rakiet na tuhé palivo v lokalitách Chodžír a Párčín neďaleko Teheránu, ako aj v Šáhrúde, vzdialenom približne 350 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta. Ešte pred poslednou vojnou s Izraelom boli všetky tieto lokality terčom izraelského útoku v októbri 2024.
Útoky počas vojny v júni sa podľa expertov zdali byť zamerané na zničenie budov, v ktorých sa nachádzali miešače. Medzi ďalšie lokality zasiahnuté vtedy Izraelom patrili aj výrobné zariadenia, ktoré by sa pravdepodobne mohli použiť na výrobu miešačov.
AP objasnila, že výhodou rakiet na tuhé palivo je to, že sa dajú odpáliť rýchlejšie ako tie, ktoré používajú kvapalné palivo, ktoré sa musí naplniť tesne pred štartom.
AP objasnila, že výhodou rakiet na tuhé palivo je to, že sa dajú odpáliť rýchlejšie ako tie, ktoré používajú kvapalné palivo, ktoré sa musí naplniť tesne pred štartom.

AP doplnila, že iránska misia pri OSN nereagovala na otázky týkajúce sa úsilia Iránu o obnovu svojho raketového programu.