Boj o slobodu slova v USA: Jimmy Kimmel je späť, zastali sa ho aj Trumpovi fanúšikovia. Prezident sa vyhráža

Možno aj pre tieto slová sa na obrazovky v USA vrátila večerná komediálna šou Jimmy Kimmel Live!. Moderátora totiž 17. septembra stiahla z vysielania televízia ABC a jej materská spoločnosť Disney. Očividne vtedy reagovali na vyhrážky šéfa Federálnej komisie pre komunikáciu (FCC) Brendana Carra.
Čo je nelegálne?
„Úprimne povedané, keď vidíte takéto veci, myslím tým, že to môžeme urobiť po dobrom alebo po zlom. Tieto spoločnosti môžu nájsť spôsoby, ako zmeniť správanie, ako konať proti Kimmelovi, alebo bude mať FCC ďalšiu prácu,“ povedal Carr predtým, ako Kimmelovi pozastavili jeho šou.
Moderátor je dlhodobo terčom kritiky prezidenta Donalda Trumpa. Carr prišiel so svojím varovaním, keď Kimmel upozornil na to, že časť republikánov zneužíva vraždu pravicového aktivistu Charlieho Kirka. „Zažili sme nové dno, keď sa gang MAGA zúfalo snažil charakterizovať toho chlapca, ktorý zavraždil Charlieho Kirka, ako niekoho iného, nie jedného z nich, a urobil všetko pre to, aby z toho získal politické body,“ glosoval Kimmel vo svojej šou 15. septembra.
Hnutie MAGA tvoria najväčší trumpovskí radikáli a je to skratka sloganu Make America Great Again – Urobme Ameriku opäť veľkou. Krajná pravica po vražde Kirka 10. septembra okamžite začala tvrdiť, že za zločinom stoja ľavicoví aktivisti.
Nič také sa zatiaľ nepotvrdilo. Ale rovnako to nevyzerá tak, že by obvinený strelec Tyler Robinson patril k hnutiu MAGA, ako naznačil Kimmel. V skutočnosti momentálne nie je vôbec jasné, či mal páchateľ nejaký jednoznačný motív vraždiť.
V žiadnom prípade sa však nedajú Kimmelove slová definovať tak, ako ich označil Carr. Šéf FCC ich opísal ako jedno z najchorejších možných správaní.Čítajte viac Trump chcel byť ako Superman. Expert vysvetľuje radikálnu rétoriku prezidenta a pripomína, že Amerika je krajina migrantov
„Pravdupovediac, je to najpriamejší útok na prvý dodatok ústavy, ktorý sa týka slobody prejavu, aký som kedy vo svojom živote videl. Sme svedkami snahy argumentovať, že to tak nie je. Ale to je hlboké nepochopenie toho, ako prvý dodatok v Amerike v skutočnosti funguje. Jednoducho nemôžete použiť alebo hroziť tým, že použijete právomoci vlády, čo je v tomto prípade možnosť FCC regulovať vysielacie licencie, na trestanie prejavov, ktoré sa vám nepáčia. Jediný scenár, keď by to bilo ešte viac do očí, by bol pokus o schválenie zákona, ktorý by zakázal kritizovať prezidenta Trumpa,“ reagoval pre Pravdu politológ Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity.
Je však celkom možné, že presne po takej legislatíve republikánsky šéf Bieleho domu túži, pretože o nej otvorene hovorí. „Myslím si, že je to skutočne nelegálne,“ vyhlásil Trump pred niekoľkými dňami priamo v Oválnej pracovni, keď tvrdil, že 97 percent správ o ňom je negatívnych, a to vraj už nie je sloboda prejavu.
No napriek očividnému tlaku prezidenta sa za Kimmela, alebo presnejšie povedané za to, aby mohol verejne hovoriť veci, ktorým verí, naozaj postavili aj Trumpovi podporovatelia. Spomenutý senátor Cruz povedal, že sa mu so šéfom FCC Carrom výborne spolupracuje, ale napriek tomu mu vyčítal, že znie ako mafián a že útok na satirický program je šialene nebezpečný. Politik z Texasu pritom takmer nikdy nekritizuje veci súvisiace s Trumpom. Roku 2016 so súčasným prezidentom bojoval o stranícku nomináciu do boja o Biely dom, ale nakoniec svojmu súperovi nevyčítal ani urážky na adresu manželky a otca.
„Možno, a je to zvláštne, ale azda najviac zo všetkého chcem poďakovať ľuďom, ktorí nepodporujú moju reláciu a to, čomu verím, ale napriek tomu podporujú moje právo šíriť tieto presvedčenia. Myslím si, že som to ešte nikdy nepovedal, ale Ted Cruz má pravdu. Má úplnú pravdu. Toto sa týka nás všetkých vrátane jeho. Zamyslite sa nad tým,“ poďakoval Kimmel texaskému senátorovi a všetkým podporovateľom, keď sa v utorok vrátila na obrazovky jeho šou.
Komik a moderátor verí, že tento moment by mohol spojiť aj ľudí, ktorí majú opačné politické názory. Usiloval sa tiež vysvetliť svoje vyjadrenia, ktoré sa týkali Kirkovej vraždy. Kimmel sa takmer rozplakal, keď o tom hovoril.Čítajte viac Expert: Trump varí demokraciu v USA ako žabu. Je to politický jednorožec
„V deň jeho smrti som na Instagrame zverejnil správu, v ktorej som jeho rodine posielal lásku a žiadal o súcit. A myslel som to vážne. Stále to tak myslím. Nebolo mojím zámerom obviňovať žiadnu konkrétnu skupinu. To bol pravý opak toho, čo som sa snažil povedať. Chápem však, že niektorým ľuďom sa to zdalo buď nevhodné, alebo nejasné, alebo možno oboje. A tým, ktorí si myslia, že som to urobil, odkazujem, že rozumiem, prečo sú rozrušení. Keby bola situácia opačná, je veľká šanca, že by som sa cítil rovnako,“ priznal Kimmel.
Obušok na kritikov
Ako dlho vydrží jeho šou? Jimmy Kimmel Live! napríklad naďalej nebudú vysielať regionálne stanice spoločnosti Sinclair, ktoré ju preberali. A Trump sa okamžite začal ABC vyhrážať. Na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že televízia svojím rozhodnutím riskuje.
„Myslím si, že v tomto otestujeme ABC. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Keď som ich naposledy oslovil, dali mi 16 miliónov dolárov. Toto znie ešte lukratívnejšie,“ uviedol Trump.
„Sumu 16 miliónov dolárov spoločnosť Disney zaplatila na urovnanie Trumpovho sporu s ABC News a moderátorom Georgeom Stephanopoulosom. Ten v marci 2024 v relácii This Week nesprávne tvrdil, že prezidenta porota uznala zodpovedného za znásilnenie. V skutočnosti porota v občianskoprávnom konaní, ktoré iniciovala spisovateľka E. Jean Carrollová, uznala Trumpa zodpovedného za sexuálne zneužívanie,“ vysvetlil magazín Variety.
Mediálny gigant Disney za toto rozhodnutie čelil veľkej kritike. Mnohí odborníci tvrdili, že keby išiel do súdneho sporu s Trumpom, nemohol by ho prehrať. Spoločnosti Disney preto vyčítali, že sa v skutočnosti usilovala kúpiť si Trumpovu priazeň.
„Celková situácia je taká, že je to problém, keďže sa to týka slobody prejavu a tlače. Myslím si, že Trump chce použiť vládu ako obušok na to, aby sa mu kritici podriadili. Ale reakcia proti FCC bola rýchla. Ted Cruz a Tucker Carlson (krajne pravicový komentátor, pozn. red.) majú pravdu. Slobodu prejavu musíme takmer absolútne chrániť, lebo ak ktorákoľvek strana použije vládu na jej potlačenie, pre nikoho sa to neskončí dobre. Nie je jasné, nakoľko Trump myslí to, čo hovorí, vážne, keďže je impulzívny. Ale v podstate verím, že svojimi vyjadreniami v podstate testuje pôdu. Niečo povie a čaká, či sa to uchytí. A ak sa nebudeme brániť, potom bude možno prezident aj konať,“ povedal pre Pravdu profesor politológie zo Severotexaskej univerzity Matthew Eshbaugh-Soha.