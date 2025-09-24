Zomrel najvyšší duchovný vodca Saudskej Arábie, viedol veriacich viac než dve dekády

Do čela Rady vysokých učencov, vládneho orgánu, ktorý má na starosti vydávanie náboženských dekrétov, bol Šajch vymenovaný v roku 1999. Rada mala významný vplyv nielen v Saudskej Arábii, ale aj v ďalších moslimských krajinách. V posledných rokoch však jej autorita slabla na pozadí reforiem mladého korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý v Saudskej Arábii zmiernil viaceré spoločenské a náboženské obmedzenia v snahe svoju vlasť modernizovať.
O smrti veľkého muftího informoval saudskoarabský kráľovský dvor vo vyhlásení. Vek duchovného neoznámil, predpokladá sa však, že mal okolo 80 rokov. V Rijáde za neho v utorok viedol modlitbu samotný korunný princ. Šajch bol od 14 rokov nevidiaci a už v útlom veku sa naučil Korán naspamäť. Kto ho nahradí, zatiaľ nie je jasné.Čítajte aj Islamabad a Rijád podpísali historickú dohodu. Pakistan poskytne Saudskej Arábii svoj jadrový dáždnik
Rovnako ako mnohí iní saudskí náboženskí učenci, aj veľký muftí zastával prísny a hlboko konzervatívny výklad islamu. V roku 2004 sa dostal na titulné stránky, keď kritizoval prítomnosť nezahalených žien v blízkosti mužov na ekonomickom fóre v Džidde a ich správanie označil za príčinu „zla a pohromy“, ako vtedy informovala agentúra Reuters.
Silne konzervatívny výklad islamu dlho určoval náboženský a kultúrny život kráľovstva. Za posledné desaťročie však vplyv korunného princa bin Salmána, ktorý má teraz 40 rokov, Saudskú Arábiu zmenil takmer na nepoznanie, píše NYT. Jedným z jeho prvých významných krokov bolo v roku 2016 obmedziť právomoci náboženskej polície, ktorá sa potulovala ulicami, hľadala nezosobášené páry, nútila kaviarne vypínať hudbu alebo napomínala ženy, aby si zakryli vlasy.
V roku 2018 princ zrušil zákaz šoférovania pre ženy a o rok neskôr otvoril kráľovstvo zahraničným turistom. Zrušil tiež povinnosť nosiť na verejnosti dlhé róby a odstránil pravidlo, podľa ktorého museli Saudky mať súhlas opatrovníka na cestu do zahraničia.Čítajte aj Saudská Arábia chce prilákať turistov. Po viac než 70 rokoch povolí predaj alkoholu, budú však platiť prísne obmedzenia