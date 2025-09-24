Zelenskyj v OSN: Putin chce rozšíriť vojnu, Ukrajina je len prvá. Zbrane rozhodnú o tom, kto prežije

Prezident Ukrajiny ostro obvinil ruskú hlavu štátu Vladimira Putina, že chce vojnu rozšíriť aj na ďalšie krajiny mimo Ukrajiny. „Ukrajina bola len prvou krajinou, ruské drony lietajú po celej Európe, ruské operácie sa už šíria po rôznych krajinách a Putin chce túto vojnu pokračovať a rozšíriť,“ vyhlásil.
Zelenskyj v prejave zdôraznil, že o prežití v dnešnom svete už nerozhoduje medzinárodné právo, ale predovšetkým zbrane a silní spojenci. „Medzinárodné právo nefunguje dobre, ak nemáte silných priateľov, ktorí sú ochotní sa zaň postaviť,“ uviedol. Tento pesimistický pohľad na súčasnú situáciu potvrdil aj konštatovaním, že „ani počas krviprelievania tu nie je žiadna medzinárodná inštitúcia, ktorá by to dokázala naozaj zastaviť“.
Ako príklady neúčinnosti medzinárodných organizácií a globálneho systému uviedol konflikty v Sudáne, Somálsku, Palestíne a Gaze. „Čo môžu Sudán, Somálsko, Palestína alebo akýkoľvek iný štát trpiaci vojnou skutočne očakávať od OSN alebo globálneho systému? Po desaťročia len vyhlásenia a vyhlásenia. A dokonca ani to všetko, čo sa deje v Gaze, nemá žiadne riešenie,“ deklaroval.
Zelenskyj tiež varoval, že ani členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) neznamená úplnú bezpečnosť a poukázal na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. Zdôraznil, že svet prežíva „najničivejšie preteky v zbrojení v dejinách,“ v ktorých sú kľúčové moderné technológie ako lacné drony. „Ak chce krajina mier, stále musí pracovať na vývoji zbraní," poznamenal, pričom dodal, že „zbrane rozhodujú o tom, kto prežije.“Čítajte viac Trump rokoval so Zelenským: Ukrajina by mohla dobyť svoje územie späť a možno zájsť aj ďalej. Štáty NATO by mali ruské stroje vo svojom vzdušnom priestore zostreliť
Ďalším kľúčovým varovaním bola jeho výzva, aby Európa nepripustila, že sa Moldavsko dostane pod ruský vplyv. Podľa Zelenského by sa táto krajina v takom prípade mohla stať ďalším Bieloruskom alebo Gruzínskom. „Rusko sa snaží urobiť Moldavsku to, čo Irán kedysi urobil Libanonu, a globálna reakcia je opäť nedostatočná. V Európe sme už stratili Gruzínsko… a už mnoho rokov sa aj Bielorusko uberá smerom k závislosti od Ruska. Európa si nemôže dovoliť stratiť aj Moldavsko,“ uviedol.
V závere svojho vystúpenia ukrajinský prezident priamo apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby prešlo od slov k činom. „Záleží to od vás, či pomôžete mieru, alebo budete pokračovať vo výcviku s Ruskom a pomáhať mu financovať túto vojnu,“ naliehal. Prejav uzavrel slovami: „Prosím, pripojte sa k nám v obrane životov, medzinárodného práva a poriadku. Ľudia čakajú na činy.“Čítajte viac Desivá prognóza generálneho tajomníka OSN: Svet sa rúti do chaosu, hrozí jadrová vojna