V Imigračnom a colnom úrade v Dallase došlo ku streľbe, traja ľudia utrpeli zranenia

„Mohli to byť zamestnanci, civilisti, ktorí navštívili zariadenie, alebo zadržané osoby,“ povedal Lyons o postrelených osobách. „V tejto chvíli to ešte vyšetrujeme,“ dodal riaditeľ.
Ministerka vnútornej bezpečnosti v administratíve prezidenta Donalda Trumpa Kristi Noemová uviedla, že podrobnosti incidentu stále zisťujú, ale údajne došlo k „viacerým zraneniam a úmrtiam“. Motív zostáva nejasný, no podľa Noemovej vzrástli útoky na zamestnancov ICE.
AP dodáva, že na diaľnici v blízkosti ICE bolo vidno desiatky záchranných vozidiel.